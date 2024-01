Dostál pochytal v NHL 55 střel a přepsal rekord Anaheimu. Je to moje práce, řekl skromně

Český brankář Lukáš Dostál (23) pochytal v zápase NHL neuvěřitelných 55 střel, přepsal historii své organizace a stal se první hvězdou duelu. Doposud měl nejvíce úspěšných zákroků v dresu Anaheimu na kontě John Gibson (30), který v říjnu minulého roku zneškodnil 53 pokusů hokejistů Pittsburghu. Dostál pomohl svým fantastickým výkonem Ducks alespoň do prodloužení, v němž rozhodl o výhře Toronta 2:1 Auston Matthews (26).

Anaheim otevřel skóre ve 32. minutě v oslabení, když se se na hranici brankoviště prosadil bekhendovým blafákem Frank Vatrano. Dostál, který v úvodní třetině zneškodnil únik Williamu Nylanderovi, odolával až do času 54:17. Převahu Toronta zúročil v přesilové hře z dorážky John Tavares. O výhře kanadského klubu rozhodl nejlepší střelec NHL Auston Matthews střelou bez přípravy z pravé strany a připsal si 30. gól sezony.

"Dostál nás držel v zápase a je ostuda, že jsme pro něj zápas nevyhráli," uvedl trenér Anaheimu Greg Cronin. Českého gólmana chválil. "Když se dostane do svého rytmu, je to elitní brankář. Je skvělý. Nepatří k nejvyšším gólmanům, kteří by zabírali v brance hodně místa. Je nižší, ale neskutečně rychlý, agresivní. Góly se mu dávají těžko," vyzdvihl.

Dostál překonal o dva zásahy klubový rekord Johna Gibsona. "Je to moje práce. Je jedno, jestli na vás jde dvacet nebo čtyřicet střel. Soustředím se na to, abych každou chytil. Nestarám se o to, kolik jsem měl v zápase zákroků," uvedl Dostál. "Na začátku si vypracovali několik šancí a měl jsem i štěstí, že neskórovali. Pomohlo mi to, dodalo mi to sebevědomí," doplnil.

Dostál inkasoval až z padesáté střely Toronta v zápase. "Mohli jsme si vést lépe před brankou. Více mu clonit a ztížit mu výhled, vypracovat si více šancí z dorážek. Ale je skvělé, že jsme vytrvali a byli jsme odměněni," řekl Tavares. Aktivitou oplýval zejména Matthews, který vypálil třináctkrát. Anaheim postrádal Radko Gudase, který do zápasu nenaskočil kvůli nemoci.

New Jersey zvítězilo ve Washingtonu 6:3 i bez českých hráčů. Vítek Vaněček plnil roli náhradního brankáře a Ondřeje Paláta nepustilo do zápasu zranění v dolní části těla.

Výhru Devils řídili tři dvougóloví střelci – Nico Hischier, Dawson Mercer a Michael McLeod. Hosté v utkání ztratili vedení 2:0 a 3:1, ale na vyrovnání Washingtonu odpověděl už po 46 sekundách McLeod v závěru druhé třetiny klíčovým gólem na 4:3.

"Byla to pravděpodobně nejdůležitější branka zápasu. Vyrovnali, mohlo je to nakopnout, ale těsně před koncem třetiny jsme si vzali vedení zpět," řekl trenér New Jersey Lindy Ruff. Palát podle něj zřejmě vynechá ještě několik zápasů.

