Pastrňák dvakrát pokořil Vaněčka, přidal asistenci a stal se první hvězdou zápasu

David Pastrňák slaví gól do sítě Vítka Vaněčka v zápase s New Jersey.

David Pastrňák (27) překonal v NHL dvakrát Vítka Vaněčka (27), navrch přidal asistenci a byl vyhlášen první hvězdou zápasu po výhře hokejistů Bostonu 5:2 nad New Jersey. Český útočník je v tabulce střelců s 22 trefami šestý a v produktivitě čtvrtý (22+26).

Boston po inkasovaném gólu ve 22. minutě prohrával 0:2, ale ještě v prostřední třetině otočil stav na 4:2 Obrat odstartoval Jake DeBrusk, na kterého navázal dvěma góly Pastrňák. Havířovský rodák při první akci doklepl puk z brankoviště do prázdné branky. V další gólové situaci dostal puk do jízdy za obranu New Jersey a Vaněčka přelstil bekhendovou kličkou.

"Původně jsem uvažoval, že zakončím nad lapačku," přiznal Pastrňák, jenž ale při nájezdu z pravé strany zhodnotil situaci a změnil záměr. "Měl jsem velkou rychlost. Věděl jsem, že bude pro gólmana těžké, když protáhnu kličku až ke vzdálenější tyči," vysvětlil.

Nad provedením žasl i trenér Bostonu Jim Montgomery. "Zvolil jednoduché řešení, ale v jeho podání vypadal gól velmi hezky. Stojíte na střídačce a jste nadšení. Říkáte si, co asi provede příště," konstatoval kouč.

Zbývající dvě trefy přidal Kevin Shattenkirk, který po asistenci Pastrňáka zpečetil v 57. minutě výhru. Vaněček odchytal celý zápas, ve kterém pustil pět gólů z 31 střel. Jeho spoluhráč Ondřej Palát nebodoval, naprázdno vyšli i na straně Bostonu Pavel Zacha a Jakub Lauko.

David Kämpf se nevešel poprvé v sezoně do sestavy Toronta, které doma podlehlo Carolině 2:3. Český útočník, který má především defenzivní úkoly, nasbíral ve 33 zápasech aktuálního ročníku sedm bodů (4+3) a v posledních sedmi utkáních vyšel naprázdno. Ve statistice +/- za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance je v záporných hodnotách (-7).

O všechny tři branky Caroliny se postaral Sebastian Aho, který jeden gól vstřelil a dva připravil. Lídr Hurricanes si připsal alespoň tři body ve třetím startu za sebou. Jeho spoluhráč Martin Nečas naopak tři zápasy v řadě vyšel naprázdno a gól nevstřelil už sedm utkání.

Další zápasy NHL

Poslední zápas v roce 2023 sedl Artěmiji Panarinovi, který řídil hattrickem výhru New York Rangers 5:1 na ledě Tampy Bay. Pod vítězství lídra NHL, který jako první pokořil v sezoně hranici padesáti bodů, se podepsal Vincent Trocheck gólem a třemi asistencemi.

Erik Karlsson pomohl Pittsburghu k výhře 4:2 nad St. Louis šestistou přihrávkou v NHL. Stal se 18. obráncem v historii soutěže, který pokořil tuto metu. Jubilejní asistence dosáhl v 954. utkání, rychlejší bylo jen sedm beků. V dresu vítězů odehrál Radim Zohorna sedm minut, během kterých nebodoval.

David Rittich plnil roli náhradního gólmana Los Angeles, které doma podlehlo Edmontonu 2:3 po nájezdech. Oilers prohrávali po úvodní třetině 0:2 a k obratu zavelel Connor McDavid. Lídr týmu ozdobil šestistý zápas v soutěži gólem z nulového úhlu, přidal asistenci a prosadil se i v rozstřelu. Na kontě má McDavid ve své kariéře v NHL už 897 bodů (316+581). Vítězný nájezd si ale připsal Derek Ryan.

Kompletní výsledky NHL