Gudas gólem pomohl k výhře Anaheimu. Dostál pochytal 29 střel, Vladař zůstal na střídačce

Obránce Radko Gudas (33) pátým gólem v sezoně otevřel skóre zápasu mezi Anaheimem a Detroitem a pomohl Ducks k výhře 4:3. Brankář Lukáš Dostál (23) kryl 29 střel a vychytal šesté vítězství v ročníku. Další z tuzemských gólmanů Daniel Vladař (23) pak jen ze střídačky sledoval vítězství Calgary nad Floridou 3:1.

Anaheim v Detroitu navázal na výhru nad New Jersey a poprvé od poloviny listopadu zvládl za dva body dva po sobě jdoucí zápasy. První gól zápasu dal v čase 02:23 Gudas, jenž napřáhl mezi kruhy a jeho střela zápěstím propadla až za brankáře Villeho Hussa. Český bek se pátou přesnou trefou v sezoně přiblížil svému střeleckému rekordu ze sezony 2016/2017, v němž v dresu Philadelphie nastřílel šest branek.

Hokejisté Ducks ještě v první třetině zásluhou gólů Pavla Mintjukova a Adama Henriquea odskočili do tříbrankového trháku a položili základ ke své výhře. V úvodu druhého dějství zvýšil na 4:0 Troy Terry, zbytek zápasu ale patřil střelcům Detroitu.

Red Wings i díky dvěma nahrávkám Patricka Kanea snížili na 3:4, víc ale nestihli a prohráli potřetí za sebou. Dostál dostal svou úspěšnost nad 90 procent a s šesti výhrami je po Vítku Vaněčkovi a Petru Mrázkovi třetím nejúspěšnějším českým gólmanem v dosavadním průběhu sezony NHL.

Třiadvacetiletý Dostál se v závěru ocitl blízko zápisu do historie. Jen centimetry ho dělily od toho, aby jako první český brankář dokázal v NHL skórovat. V 59. minutě zpracoval lapačkou nahozený puk a poslal ho přes celé kluziště. Skončil jen těsně vedle.

Dostálův pokus skončil jen těsně vedle branky. nhl.com

"Myslím, že to byla dobrá střela. Nevím, jestli mě trenéři pochválí, že jsem to zkusil za stavu 4:3, ale v AHL jsem už jednou skóroval, tak jsem si věřil, že to dokážu znovu," řekl brankář, jenž se loni v březnu prosadil na farmě v San Diegu.

Jen o jednu výhru méně než Dostál vychytal Vladař, jenž pouze ze střídačky sledoval domácí vítězství Calgary nad Floridou 3:1. Flames i bez jeho přispění vyhráli podruhé za sebou a posunuli se na desátou příčku Západní konference. Vladař zůstal mimo brankoviště po dvou zápasech.

Mimo sestavu zůstal také centr Dallasu Radek Faksa. Stars bez něj porazili Seattle 4:3 v prodloužení a bodovali počtvrté za sebou. Třemi body (2+1) řídil výhru domácích Matt Duchene. První body v dresu Kraken získal po sobotní výměně z Colorada slovenský útočník Tomáš Tatar, dal gól a na jeden přihrál.

Pittsburgh s Radimem Zohornou v sestavě porazil Minnesotu 4:3 a na vlastním ledě bodoval počtvrté v řadě. Gólem a asistencí se pod výhru podepsali Jevgenij Malkin, Jake Guentzel a střelec vítězné branky Sidney Crosby. Zohorna odehrál šest a půl minuty, do statistik se nezapsal.

Podruhé za sebou vyhráli hokejisté Montrealu. Canadiens ve Winnipegu ztratili vedení 2:0, v prodloužení však o jejich výhře 3:2 rozhodl Justin Barron. Dva body zaznamenal Josh Anderson.