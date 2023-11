Famózní Gudas v NHL zkompletoval hattrick Gordieho Howea, zazářili i další Češi

Fantastický zápas s vítěznou tečkou má za sebou český obránce Radko Gudas (33), jenž gólem a asistencí pomohl Anaheimu k výhře 3:2 na ledě Nashvillu. Ke dvěma kanadským bodům navíc přidal i bitku, čímž dokonal "hattrick Gordieho Howea". Další výhru do tabulky si připsal i Boston, který přesvědčivě porazil Buffalo 5:2 a důležitou roli v tom hrálo i české trio na straně Bruins. David Pastrňák (27) si připsal tři body za gól a dvě asistence, přičemž mu zdatně sekundovali i Pavel Zacha (0+2) a Jakub Lauko (0+1). Druhý gól v sezoně vstřelil Jakub Vrána, jenž pomohl St. Louis k výhře 5:0 nad Tampou.

Boston v Buffalu začal zostra a v čase 04:09 vedl již o dvě branky. Na úvodní trefu Dantona Heinena navázal svým 11. gólem v ročníku Pastrňák. Český kanonýr v gól proměnil výbornou Zachovu nahrávku přes celou šířku útočného pásma.

Oba čeští útočníci si spolupráci zopakovali a v 16. minutě z jejich souhry těžil Brandon Carlo, jenž zvýšil na 3:0. Americký bek ujel společně se Zachou a Pastrňákem do přečíslení tří proti jednomu a po skvělé akci české dvojice střelou do odkryté části branky vstřelil první gól v sezoně.

David Pastrňák proti Buffalu zazářil třemi body. nhl.com

"První třetina byla skvělá. Obzvlášť v zápasech venku je důležité dostat se takhle rychle do vedení. Nebyl to bezchybný zápas, ale právě náskok, který jsme si vytvořili v úvodu, nám pomohl k výhře," řekl Pastrňák.

Po čtyřech minutách druhé části se do statistik zapsal také Lauko. Český pracant tečoval vyhození Buffala z obranného pásma přímo k hokejce Oskara Steena, který přesnou trefou zvýšil náskok Bruins na čtyři góly. Skvělou bostonskou první polovinu zápasu zakončil ve 33. minutě Hampus Lindholm. Švédský obránce dostal v přesilovce na modré čáře nabito od Pastrňáka a zvýšil už na 5:0.

Havířovský rodák vylepšil svou sezonní bilanci na 24 bodů a v tabulce ligové produktivity se posunul na druhé místo. Na Eliase Petterssona z Vancouveru ztrácí jediný bod. "David zlepšuje hráče kolem sebe. Není jen skvělým střelcem, ale také výborným tvůrcem hry. Nakažlivá je také jeho soutěživost, která posouvá celý tým," chválil Pastrňáka trenér Bruins Jim Montgomery.

Buffalo porážku zmírnilo na 2:5 a ztratilo třetí z posledních čtyř zápasů. Bruins zvítězili podvanácté a s 26 body vládnou celé NHL.

O poznání lépe do utkání vstoupili domácí, jenž měli střeleckou převahu, kterou však dokázali zužitkovat až ve druhé třetině, kdy Filip Forsberg otevřel skóre utkání. Pak o sobě dal poprvé vědět Radko Gudas, když se popral s Jeremy Lauzonem a pokusil se nabudit své spoluhráče. To se však minulo účinkem, jelikož ve 35. minutě už to bylo o dva góly, když se v rámci přesilové hry prosadil švýcarský obránce Roman Josi.

To však bylo ze strany Nashvillu všechno, pak už začali úřadovat obránci Anaheimu. Ještě ve druhé třetině snížil na rozdíl jednoho gólu Cam Fowler. Třetí část hry už ale patřila Gudasovi, který se ve 45. minutě rozhodl podpořit útočné snažení týmu a po přihrávce Terryho překonal Sarose a vyrovnal stav zápasu na 2:2.

Ale to nebylo ze strany českého beka všechno. Čtyři minuty před koncem zachoval klidnou hlavu a po naznačení střely přistrčil kotouč volnému Vaakanainenovi a ten propálil vše, co mu stálo v cestě. Gudas tak zkompletoval "hattrick Gordieho Howea" (gól, asistence, bitka), čímž se stal prvním bekem Anaheimu od roku 2006, kterému se tento počin podařil.

Ducks tak opět prokázali, že jsou celkem, pro něhož není žádný zápas ztracený. Po obratu vyhráli už pošesté v sezoně. "Opět jsme ukázali, že když táhneme všichni za jeden provaz, tak dokážeme otočit jakýkoliv zápas. Pro kabinu jsou takové výhry opravdu důležité, ale musíme se naučit zvládat i první třetiny. Když se nám to podaří, budeme ještě úspěšnější," řekl Gudas.

Radko Gudas a jeho třetí gól v sezoně. nhl.com

Poprvé v sezoně se do statistik zapsal Rutta. Český obránce, jenž před sezonou vyměnil Pittsburgh za San Jose, v domácím duelu proti Floridě připravil Mikeovi Hoffmanovi gól na 1:1. Panthers se ve druhé části vrátili do vedení, Sharks ale v úvodu třetí třetiny překlopili skóre na svou stranu.

Gólem se na obratu z 1:2 na 3:2 podílel i Tomáš Hertl a s 11 body (3+8) je nejproduktivnějším hráčem týmu. Sharks ale vedení neudrželi, prohráli 14. zápas v sezoně a jsou nejhorším týmem ligy.

Tomáš Hertl a jeho gól proti Floridě. nhl.com

Další zápasy NHL

Vrána svou druhou branku v sezoně vstřelil v čase 36:36, kdy přesně zakončil skvělou křižnou nahrávku Toreyho Kruga. St. Louis se prosadilo podruhé během 19 sekund a odskočilo do tříbrankového vedení. Blues ve třetím dějství přidali další dvě branky a porazili Tampu Bay jednoznačně 5:0.

New Jersey v posledních zápasech tápe. Devils podlehli Winnipegu 3:6 a nebodovali potřetí za sebou. Prohru neodvrátila ani Palátova asistence u kontaktní branky Tima Meiera na 1:2.

Hosté o necelou minutu a půl později srovnali, ale Jets si vedení vzali zpět a zápas dovedli do vítězného konce. Čtyřmi nahrávkami řídil výhru Winnipegu obránce Josh Morrissey.

Ani 32 zásahů Karla Vejmelky nepomohlo Arizoně k výhře nad Dallasem. Coyotes prohráli 3:4 v prodloužení a v Západní konferenci klesli na 9. místo. Český gólman měl úspěšnost zákroků těsně pod hranicí 89 procent.

