Hokejisté Floridy slaví zisk Stanley Cupu. Už to není jen sen, radoval se útočník Tkachuk

Hrozil jim kolosální kolaps, namísto toho si užívají historického úspěchu. Hokejisté týmu Florida Panthers nedopustili ve finále Stanley Cupu proti Edmonton Oilers čtvrtou porážku v řadě. Po výsledku 2:1 si mohou vychutnávat velké oslavy, jimiž dají definitivně zapomenout na zklamání z loňské finálové prohry. Jak ale uvedl útočník Matthew Tkachuk (26), realitu Panthers teprve pozvolna vstřebávají.

Ze stavu 3:0 dospělo finále NHL do rozhodující sedmé bitvy teprve potřetí v historii. V roce 1942 předvedlo v této fázi play off Toronto proti Detroitu dosud jediný úspěšný obrat. Jen o tři roky později to Red Wings mohli Maple Leafs vrátit. Po vyrovnání z 0:3 na 3:3 však poslední krok neudělali. A stejně nakonec dopadl i rozjetý Edmonton. Floridský tým se dokázal zmobilizovat a vydřel rozhodující výhru.

"Tohle už není jen sen. A nebude to jen snem nikdy více. Tohle je realita. A je to opravdu něco jedinečného," radoval se Tkachuk. "Myslím, že si ještě ani neuvědomujeme, co jsme právě dokázali. Pokaždé, když se podívám na Stanley Cup, tak je to lepší a lepší," řekl Tkachuk, jehož z hlediště podporovala rodina v čele s otcem Keithem, jenž přes skvělou kariéru pohár nikdy nezískal, a bratrem Bradym, útočníkem Ottawy. "Tohle je pro ně," dodal Thachuk.

Sám dokázal splnit svůj velký cíl už dva roky po příchodu do Sunrise, domova Panthers, kteří ho získali výměnou z Calgary. "Vůbec nemůžu uvěřit tomu, jak dobré tyhle dva roky byly. Jsem téhle partě kluků tak moc vděčný. Jsem na tom nejlepším místě s těmi nejlepšími kluky. Je to opravdu něco speciálního," pochvaloval si Tkachuk.

"Tohle je nejlepší okamžik v mém dosavadním životě. A nic se tomu nevyrovná," jásal obránce Aaron Ekblad. "Chcete se stát opravdovým šampionem a toužíte vyhrát. Ale neděláte to pro ty poháry. Děláte to prostě proto, že tu hru milujete," doplnil ho gólman Sergej Bobrovskij, jenž se dočkal triumfu ve 35 letech.

A měl na něm obrovskou zásluhu. Po třech nepovedených zápasech celého mužstva inkasoval jen jednou, když proti němu jel osamocený Mattias Janmark a v úvodu odpověděl na vedoucí zásah Cartera Verhaegheho. Ten se trefil poprvé od úvodního duelu finále. "Byl fajn pocit, že jsme se dostali do vedení a v utkání pak neprohrávali," řekl Verhaeghe.

Ve 36. minutě rozhodl o všem Sam Reinhart. "Nebyl jsem zrovna šťastný, že skórovali z brejku hned poté, co jsme šli do vedení. Ale pak dal Sam druhý gól. A zbytek zápasu už byl pak tak trochu jako prodloužení. Další gól už jsem nesměl pustit," konstatoval Bobrovskij, první hvězda zápasu.

K nastavení psychické pohody mu pomohlo, že si před rozhodující bitvou vyčistil hlavu. "Snažil jsem se od všeho oprostit a soustředit se vždy jen na příští střelu, na nic jiného. Myslím, že bylo skvělé, když jsme v neděli nemuseli na led. Trenér brankářů přišel s nápadem, abychom si místo toho odpočinuli. Tak jsem šel domů a hrál si s dcerou. Ona je má motivace a inspirace. A dnes na rozbruslení už jsem plně připravený," řekl Bobrovskij.

Podobné nastavení viděl i u spoluhráčů. "K tomu, abyste se stali opravdovými šampiony, se potřebujete umět poprat s nepřízní osudu. Tohle byl ten moment, kdy jsme se museli dát dokupy jako tým a dokončit svou práci. Bylo skvělé, jak uvolněně jsme hráli. Kluci útočili a nebáli se toho, že udělají chybu," ocenil Bobrovskij.

"Hráli opravdu uvolněně a to je něco, co si budu z tohoto zápasu dobře pamatovat. Byl by to samozřejmě úplně jiný příběh, kdybychom prohráli, ale když jsme byli pod největším tlakem, hráči našli v sobě kuráž a hráli uvolněně. Každý z nich může říct, že hrál sedmý zápas Stanley Cupu a odehrál ho ve své nejlepší formě," doplnil trenér Paul Maurice.

Velkého triumfu se 57letý charismatický kouč dočkal až po odkoučování obrovské porce 1985 zápasů; 1848 v základní části a 137 v play off. Žádný jiný trenér v historii NHL nečekal déle. "Není to takové, jak jsem si myslel. Je to mnohem a mnohem lepší," prohlásil o zisku nejslavnější hokejové trofeje Maurice, jenž tak vyhrál i popáté sedmý zápas, do něhož svůj tým vedl.