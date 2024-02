Jágr zpět v Pittsburghu: Před vyřazením dresu trénoval s Penguins. Ruce má pořád dobré, smekl Crosby

Den před slavnostním ceremoniálem, při němž Pittsburgh Penguins vyvěsí ke stropu haly jeho dres s číslem 68, si Jaromír Jágr (52) zatrénoval se současným týmem. Čerstvě dvaapadesátiletá a stále hrající legenda naskočila na led a nadšeným fanouškům český hokejista předvedl, že ze svého umění stále mnoho neztratil. Z nájezdu překonal brankáře Alexe Nedeljkovice (28) bekhendem a záběry se pochlubil na svém instagramovém účtu.

"Takhle to bylo dřív. Jen jsem byl trochu rychlejší," komentoval s nadsázkou video, pod nímž se okamžitě objevily výzvy, aby s ním Penguins podepsali jednodenní smlouvu a nasadili ho do večerního zápasu.

V tréninkové hale na předměstí Pittsburgu Jágra ovacemi uvítalo 1500 fanoušků. Někdejší kapitán Penguins, jenž s klubem dvakrát vyhrál Stanley Cup, na ledě strávil podle agentury AP zhruba 15 minut. Se současným kapitánem Sidneym Crosbym a Jevgenijem Malkinem absolvoval bruslařské cvičení a trénink nešidil.

"Je to legenda na ledě. Když jsem vyrůstal, sledoval jsem, jak hraje. Byl jsem nadšený, že jsem si s ním zabruslil. Je to skvělý zážitek," přiznal Malkin a Crosby ocenil jeho stále skvělou střelu. "Jeho první střela, šlo to od tyčky a do branky. V jeho podání to vypadá tak snadné. Ruce má pořád vážně dobré," konstatoval.

Trenér Mike Sullivan novinářům prozradil, že Jágr nechtěl, aby jeho přítomnost na ledě rozptylovala tým bojující o play off. Ujistil ho prý ale, že je pro hráče a celý tým velkou inspirací. "Vím, že je hodně pokorný. Je to neuvěřitelná čest být součástí oslav jeho práce. Bylo vzrušující mít ho na tréninku," dodal.

Dojem udělal i na výrazně mladší hráče, pro mnohé z nichž byl vzorem. Kris Letang a Nedeljkovic na jeho počest nasadili paruky, aby připomněli Jágrův slavný mullet, s nímž se v 90. letech proháněl v NHL na ledě.

"Hrál jsem vždycky s 68, byl jedním z mých nejoblíbenějších hráčů, když jsem vyrůstal. Poprosil jsem ho, jestli by mi mohl podepsat dres (na neděli), protože na něm bude jeho nášivka. Jsem si jistý, že to bude mimořádný den," prozradil Letang, jenž ovšem v Pittsburghu hraje s číslem 58, už před tréninkem.

Penguins před utkáním proti Los Angeles, které začne o půlnoci z neděle na pondělí, vyřadí slavnostně Jágrův dres. Kladenský rodák se stane čtvrtým českým hokejistou, kterého v NHL ocení klub vyvěšením dresu pod strop haly. Zařadí se po bok brankáře Dominika Haška a útočníků Milana Hejduka a Patrika Eliáše.