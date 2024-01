Pastrňák hattrickem režíroval výhru Bostonu nad Coloradem, poprvé v sezoně se prosadil Lauko

Pastrňák přidal do své sbírky další tři góly.

David Pastrňák (27) v zápase proti Coloradu vstřelil svůj šestnáctý hattrick v NHL a výrazně se tak podepsal pod výhru Bostonu 5:2 nad Coloradem. V duelu dvou týmů, kterým by nemělo utéct play off, se do statistik zapsali i Jakub Lauko (23), jenž v 5. minutě zápasu zvyšoval na 2:0, a také Pavel Zacha (26), který si připsal asistenci u třetí branky Bruins.

Bruins vstoupili do utkání skvěle, když už ve 44 sekundě otevřel skóre Pastrňák. Český útočník využil skvělé práce Charlieho Coylea v předbrankovém prostoru a pohotovou střelou z otočky nedal Georgijevi sebemenší šanci zasáhnout.

Na konci páté minuty se prosadil další český hokejista – tentokrát šlo o Jakuba Lauka, jenž zajistil domácím dvoubrankový náskok a připsal si vůbec první gól v sezoně. Během první třetiny diváci viděli ještě dvě branky. Nejprve se za hosty trefil Wood, načež Bostonu vrátil dvoubrankové vedení DeBrusk u jehož gólu si připsal asistenci i Pavel Zacha.

Ve druhé třetině padl pouze jeden gól, jenž přišel z hokejky MacKinnona, který tak opět snížil na rozdíl jediné branky. O osudu utkání tak rozhodl až úplný závěr duelu a hlavní slovo měl opět Pastrňák. Český kanonýr nejprve v přesilovce zužitkoval fantastickou přihrávku DeBruska a s přehledem poslal kotouč do sítě, aby následně zápas definitivně rozhodl trefou do prázdné brány.

Rodák z Havířova se díky skvělému střeleckému představení posunul na třetí místo mezi střelci a zároveň mu díky bilanci (29+35) patří stejná příčka i v kanadském bodování NHL.

Pastrňák dal tři góly v jednom zápase pošestnácté v základní části NHL a osamostatnil se v čele českých historických tabulek před Jaromírem Jágrem. Mezi aktivními hráči si útočník Bruins pojistil druhé místo za Alexandrem Ovečkinem, jenž v základní části NHL odehrál třicet tříbrankových zápasů.

