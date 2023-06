Letošní draft NHL má jednoznačného favorita. V prvním kole se mohou objevit i dva Češi

Jasnou jedničku bude mít letošní draft hokejové NHL v Nashvillu. Zástupci Chicaga sáhnou s jistotou po mimořádně talentovaném kanadském útočníkovi Connoru Bedardovi (17). Hned v úvodním kole by měl přijít na řadu i brněnský útočník Eduard Šalé (18). Draft začne v Bridgestone Areně ze středy na čtvrtek v 1:00, 2. až 7. kolo se uskuteční od 17:00.

Connor Bedard je považovaný za nejlepšího mladého hráče od roku 2015, kdy si Edmonton vybral jako jedničku současnou největší hvězdu NHL Connora McDavida.

"Nechci se k někomu přirovnávat nebo něco podobného. Myslím si ale, že mou největší předností je moje hokejové IQ. Jsem vcelku kreativní a rád vymýšlím nápadité akce," řekl Bedard serveru NHL.com. "Nevím, zda po mně sáhnou Blackhawks. Uvidíme, co se stane, ale pokud ano, tak to bude velká pocta. Klub s takovou historií, který působí ve městě žijícím sportem, bylo by to něco úžasného," dodal kanadský centr.

Tým Blackhawks prochází velkou přestavbou. Právě Bedard má být mnoho dalších let tváří klubu, který dlouho spoléhal na útočné duo Jonathan Toews, Patrick Kane a v letech 2010, 2013 a 2015 vyhrál Stanley Cup. Jen za hodinu, jež uplynula od vítězství Chicaga v draftové loterii, prodalo sezonní vstupenky za dva a půl milionu dolarů.

Bedard v roli kapitána týmu Regina Pats odehrál v základní části poslední sezony juniorské WHL 57 zápasů a připsal si 143 bodů za 71 branek a 72 asistencí. Přes hranici 140 bodů se dostal jako první hráč od sezony 1995/96. Za sedm utkání play off přidal 20 bodů (10+10). V lednu dovedl Kanadu k obhajobě zlata na mistrovství světa juniorů - na domácí půdě zaznamenal devět gólů a 14 asistencí a byl zvolen nejlepším útočníkem i hráčem turnaje. Naprázdno vyšel jen ve finále s Českem při výhře 3:2 v prodloužení.

Jako druhý bude vybírat Anaheim a na řadu by měl přijít další útočník Adam Fantilli, jenž vyhrál s Kanadou světový šampionát dvacítek a v květnu slavil i se seniorským výběrem. V pořadí třetí budou volit zástupci Columbusu, následovat budou San Jose a Montreal.

Dva Češi v prvním kole?

Oproti předpovědím zkraje ročníku si o něco pohoršil Eduard Šalé, který se napevno prosadil do kádru extraligové Komety. Přesto by se měl juniorský vicemistr světa dočkat hned v 1. kole. Jako pravděpodobná se jeví pozice mezi 10. až 20. místem

"Předpovědi moc nestuduju. Neopájel jsem se představou, že se stanu dvojkou draftu. Mým cílem zůstává první kolo. Jasně, těším se, až mě zavolají na pódium a obleču si dres. Ale beru to jako další krůček. Abych mohl hrát hokej na nejvyšší úrovni, musím ještě hodně máknout," uvedl Šalé před měsícem v rozhovoru pro MF DNES.

"Jde o dobrého bruslaře s dobrou nahrávkou, který dokáže přesně najít spoluhráče v útočném pásmu. Je výborný v přechodu z obrany do útoku, umí dostat puk přes střední pásmo a pomoci týmu do útočného pásma," charakterizoval Šalého Tony Ferrari z časopisu The Hockey News.

Eduard Šalé a jeho statistiky z Komety Brno. Livesport

Šalé je čtvrtý v pořadí Centrálního úřadu pro skauting mezi hráči působícími v Evropě, patnáctý je obránce Jakub Dvořák z Liberce.

Šanci na první kolo má také brankář Michael Hrabal (Omaha), druhý v žebříčku gólmanů působících v Severní Americe. Devátý je Tomáš Suchánek (Tri-City), hned za ním se umístil Jan Špunar (Portland). Pátý mezi gólmany chytajícími v Evropě je pardubický Lukáš Matěcha.

Dvacáté místo mezi bruslaři ze Severní Ameriky zaujímá kanadský obránce Oliver Bonk, syn bývalého skvělého útočníka Radka Bonka, jenž byl trojkou draftu v roce 1994, kdy po něm sáhla Ottawa.