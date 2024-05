Rulík po další výhře: Výsledky Rakušanů s Kanadou a Finskem ve mně budily respekt

Čeští hokejisté získali jako první tým mistrovství světa v Praze a Ostravě jistotu účasti ve čtvrtfinále a kouč Radim Rulík (58) byl rád, že jeho svěřenci zvládli páteční utkání s Rakouskem dotáhnout k výhře 4:0. Tým pod taktovkou švýcarského trenéra Roger Badera totiž dokázal v duelu s Kanadou v závěrečné třetině vyrovnat z 1:6 na 6:6 a nakonec prohrál 6:7 až v prodloužení. Ve čtvrtek překvapil Finsko a po výsledku 3:2 slavil vůbec první výhru v historii ve vzájemných zápasech.

"Výsledky Rakušanů s Kanadou a Finskem ve mně budily respekt, to bez diskuse. Koukali jsme na obrat s Kanadou. Věděli jsme, v čem (Kanaďané) polevili, čeho (Rakušané) využili. Toho jsme se chtěli vyvarovat. Zápas s Finy pro ně skončil šťastně, dali gól z poslední střely zápasu v poslední vteřině. Věděli jsme, že budou mít sebevědomí, sice prohráli s Dány, ale pak udělali tyhle výsledky a to je nastartovalo. My se připravili pečlivě," řekl novinářům Rulík.

"První třetina byla velmi dobrá, škoda že jsme nedali víc branek. Dali jsme nájezd, podle mého správně odpískaný. Druhá třetina malinko rozházená. Nebylo to, jak bychom chtěli, ale povedla se přesilovka. A třetí třetina nejlíp zahraná po všech stránkách. Pohlídali jsme si to. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Byli jsme totiž ve střehu," uvedl Rulík.

Sestřih zápasu Česko – Rakousko. Livesport

Výkon považoval za nejkomplexnější na turnaji. "Nebyly těžké nohy, měli jsme dobrý pohyb. Ani Rakušani neměli, ale měli jsme větší sebevědomí. Byl to lepší výkon," podotkl Rulík, jehož tým má na kontě z pěti utkání na kontě čtyři výhry a 12 bodů. Prohrál jen se Švýcary po samostatných nájezdech.

Na hodnocení je podle kouče brzy. "Nechám si to až po mistrovství světa. Nedělám rád taková dílčí hodnocení. Jsou sice hezká, ale máme před sebou další práci, další utkání. Je potřeba být připravený na ně. To bylo naše krédo už od začátku koukat jenom na ten schod, který nás čeká. Ne na ten další," konstatoval Rulík.

Preview utkání Česko – Velká Británie. Livesport

Po čistém kontu Lukáše Dostála při úvodní výhře nad Finskem 1:0 po samostatných nájezdech se dočkal nuly i Petr Mrázek. "Myslím, že to je pro nás výborné," řekl Rulík. Češi po jediné využité přesilové hře z předešlých čtyř zápasů s Rakušany skórovali v početních výhodách dvakrát. "Pomůže to sebevědomí kluků. Ale pořád je na čem pracovat."

Další duel čeká český tým hned už v sobotu od 20:20 s Velkou Británií. "Doteď jsem se staral jen o Rakušany, ráno si uděláme přípravu. Bez diskuze chceme zvládnout i tenhle zápas a pokračovat v naší cestě," dodal Rulík.