Livesport Daily #19: Jaká byla sezona 2022/23 v NHL, rozebírá hokejista Jan Rutta

Lukáš Pečeně

Jan Rutta (32) hrál v posledních třech letech pokaždé finále Stanley Cupu a dvakrát ho v dresu Tampy Bay i získal. V aktuální sezoně už na ledě bojoval za svůj nový tým – Pittsburgh Penguins, ovšem na postup do play off to tentokrát nestačilo. Tučňáci v něm chyběli po 16 letech. Vítězem NHL se po přesvědčivém vítězství nad Floridou nakonec stali hokejisté Vegas Golden Knights. O tom všem jsme si právě s Janem Ruttou, českým reprezentačním obráncem, povídali v novém vydání našeho podcastu!

"Finálová série možná vypadala jednoznačně, ale já vím, jak jsou takové zápasy složité. I když to třeba není úplně vidět na skóre," přidal Rutta svou vlastní zkušenost z boje o Stanley Cup. "Za mě je to asi dobře pro NHL, že to vyhrál tým z města jako je Vegas. Je to první sportovní titul pro tohle město a bude to tam velká událost. To je jedině dobře, přitáhne to nové fanoušky," přeje Rutta novým šampionům jejich úspěch.

Rutta v uplynulé sezoně pevně patřil do sestavy Penguins, závěr sezony ale vynechal kvůli zranění. Hned po sezoně se podrobil operaci trupu a aktuálně podstupuje rehabilitaci. "Po třech letech zažívám delší léto. Využil jsem to k tomu, abych se dal zdravotně do pořádku a byl na další sezonu stoprocentně připravený."

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily byla také řeč:

O tom, jestli je Sidney Crosby v Pittsburghu ideálním lídrem

O marketingu, ve kterém hokej na ostatní sporty ztrácí

O složité situaci rozhodčích v NHL

