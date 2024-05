Livesport Daily #258: Závislosti a tlak v NHL. Problémy neukazují slabost, říká Jedlička

NHL řeší další případ hráče, který míří do asistenčního programu. Ten pomáhá od roku 1996 hokejistům a jejich rodinám v případě psychických problémů či závislostí. Útočník Colorada Valerij Ničuškin (29), který je zároveň aktuálně nejlepším střelcem probíhajícího play off, dostal za porušení pravidel programu půlroční zákaz činnosti a byl zařazen už do jeho třetí fáze. Jak se změnil v NHL pohled na problémy hráčů, které se týkají záležitostí mimo led? Jak moc vedení soutěže hlídá soukromé problémy hráčů? Jak rychle si hokejista vytvoří závislost na léku proti bolesti? A jak velký tlak v nejlepší hokejové soutěži na světě vůbec je? To všechno jsme probrali s hokejovým expertem a komentátorem stanice Nova Sport Romanem Jedličkou.

V posledních letech do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA zamířila velká jména jako například Carey Price, Patrik Laine, Samuel Girard, Jakub Vrána nebo právě (opakovaně) ruský forvard Valerij Ničuškin. Rostoucí počet případů má ale dost možná relativně jednoduché vysvětlení.

"Možná je to tím, že se o tom hokejisté nebojí mluvit, protože předtím to bylo tabu a když jste se zapojil do nějakého podobného programu, tak jste byl slaboch. Doba se v tomhle zkrátka posunula a když ukážete, že máte problém, tak neukazujete slabost. Na hráče v NHL je obrovský tlak. Ano, jsou to hvězdy, ale musíme na ně nahlížet jako na normální lidi, kteří mají problémy stejně jako my," říká Jedlička.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Změnu role Jakuba Vrány po návratu z asistenčního programu.

Vliv užívání léků na bolest na život po kariéře.

Postoj NHL k pomoci hokejistům.

