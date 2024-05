Livesport Daily #256: Kritiku na trenéra samozřejmě kabina vnímá, říká baníkovec Boula

Baník Ostrava má po dlouhých letech i v závěru sezony naději dostat se z ligy do evropských pohárů, přesto vám málokdo z jeho fanoušků řekne, že je se situací klubu spokojený. Vinou může být například neuspokojivá bilance Baníku na domácím stadionu nebo obecná nedůvěra příznivců ve schopnosti trenéra Pavla Hapala (54). O tom všem si povídáme v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je záložník ostravského klubu Jiří Boula (25).

Defenzivní záložník je odchovancem Sparty, ze které se vydal studovat vysokou školu do Anglie. Do Česka se vrátil během covidu, kdy musel studovat dálkově. "Těžko říct, jestli bych dneska byl v Baníku, kdyby nepřišla pandemie. Anglie mi hodně dala, diplom, osamostatnění, velké zkušenosti. Ale když jsem pak po návratu do Česka mohl začít hrát za Táborsko, byl jsem za to rád," popisuje Boula, který pak právě z Táborska přestoupil do Baníku.

Baník sice hraje ve skupině o titul, ale o víkendu doma prohrál s Mladou Boleslaví a šance na čtvrtou pozici v tabulce se zmenšuje. "Když jde člověk do Baníku, musí počítat s tím, že na něj bude tlak. Ta fanouškovská základna a média okolo, to je úplně jiné než v menším klubu. Pokud na to není člověk v hlavě připravený, tak ho to asi může semlít. Ale to myslím není případ trenéra Hapala," předpokládá Boula. "To, že ho kritizují fanoušci a občas na stadionu zní i skandování v tomto duchu, to samozřejmě vnímáme. Trenér to na nás nijak nepřehazuje, umí si to zkorigovat a zdá se mi, že občas něco záměrně řekne, aby strhl pozornost víc na sebe a nás hráče nechal trochu vydechnout," cení si Boula.

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

O tom, jak ho jako bývalého sparťana přijali fanoušci.

O tom, proč Baník dostal v Edenu výprask, zatímco na Letné sahal po bodu.

Co mu vytýkal trenér Holoubek i kouč v Anglii?

