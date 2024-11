Livesport Daily RE:ACTION: McDavidova jízda do pozice nejlepšího hokejisty historie

Connor McDavid (27) dosáhl jako čtvrtý nejrychlejší hráč historie mety 1000. bodů v NHL. A také jako čtvrtý nejmladší. Jde o mimořádný počin jen dokreslující taktéž mimořádnou kariéru kanadského forvarda. Proto je tu další reakční díl Livesport Daily, tentokrát s Jakubem Burianem a Janem Denemarkem. Moderátoři řeší, kam vlastně McDavida zařadit z historického pohledu a kam se může dostat v historických žebříčcích. Příjemný poslech.

"Rychlostí toho milníku se v mých očích zařadil nadobro do tzv. svaté trojice mezi Waynea Gretzkyho a Maria Lemieuxe. To je v mých očích už dané. Je výš než Crosby, výš než ostatní. A teď je otázka, do jak velké míry by ovlivnil jeho odkaz, kdyby nedosáhl na Stanley Cup," zamýšlí se v epizodě Jan Denemark.

"Je skvělé, že mu na ten tisící bod přihrál právě Draisaitl. Protože ten v jeho příběhu pochopitelně hraje zásadní roli. A v mnoha z těch příběhů je vždy další výrazná osobnost, která herně doplňuje hlavního hrdinu. Každý ten Batman potřebuje svého Robina," doplňuje Jakub Burian.

Livesport Daily RE:ACTION >>> Je McDavid nejlepším hokejistou historie? Livesport

V páteční epizodě Livesport Daily RE:ACTION jsme také probrali:

Jak významnou roli hraje v tomto příběhu Leon Draisaitl?

Má se Jaromír Jágr rozloučit s druhou příčkou v historickém bodování?

Je McDavidova osobnost správně využita v propagaci NHL?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.