Fenomén McDavid překonal hranici 1000 bodů, rychlejší byli v historii NHL jen tři muži

Connor McDavid (27) přidal v nočním programu NHL do své bohaté sbírky další gól a asistenci, čímž pokořil neuvěřitelnou sbírku 1000 kanadských bodů ve své dosavadní kariéře ve slavné zámořské soutěži. Kanadský fenomén to stihl jako čtvrtý nejrychlejší muž historie, když ve druhé třetině utkání Edmontonu s Nashvillem (3:2p) zužitkoval v přesilové hře přihrávku Leona Draisaitla. Branku si na své konto připsal také David Pastrňák (28), jeho Boston však padl vysoko 2:7 v Dallasu.

McDavid má po čtvrteční noci na kontě 341 gólů a 660 asistencí. Kanadský hokejista ve své 10. sezoně mezi elitou posbíral 19 bodů, během posledních tří duelů jich přitom zaznamenal hned devět. Právě díky duelu s Nashvillem, který byl jeho 659. v NHL, se zapsal do historie jako čtvrtý nejrychlejší muž, jenž to kdy dokázal – lépe na tom byli jen Wayne Gretzky (424 zápasů), Mario Lemieux (513) a Mike Bossy (656).

"Především je to neuvěřitelný úspěch," řekl po zápase McDavidův parťák z útoku Ryan Nugent-Hopkins. "Je to legendární věc, být čtvrtým nejrychlejším v historii NHL v téhle éře je pozoruhodné. Byla to velká zábava být toho součástí a bude to zábava i nadále," dodal Kanaďan.

McDavid se připojil do společnosti 98 hokejistů a navázal na krajana Johna Tavarese z Toronta, jemuž se stejný milník podařilo pokořit v prosinci 2023. Edmontonský fenomén se stal zároveň teprve desátým aktivním hráčem tohoto druhu, nyní se tak nachází ve společnosti Sidneyho Crosbyho (1 613), Alexandera Ovečkina (1 569), Jevgeniho Malkina (1 314), Patricka Kanea (1 314), Anže Kopitara (1 231), Stevena Stamkose (1 145), Clauda Girouxe (1 078), Nicklase Backstroma (1 033) a již zmiňovaného Tavarese (1 056).

"Je nejlepší na světě, dokazuje to každou noc. Dokáže sám vyhrát zápas," řekl o McDavidovi Mattias Ekholm. "Je velmi působivé vidět úroveň, na které hraje. Podle mého názoru je opravdu nejlepší na světě a je skvělý pocit mít ho na své straně než hrát proti němu," dodal Švéd na adresu svého parťáka, jenž dosáhl na 1000 bodů jako čtvrtý hokejista v historii organizace Oilers – dříve Mark Messier (13. ledna 1991), Jari Kurri(2. ledna 1990) a Gretzky (19. prosince 1984).

McDavid tak přidal do své sbírky další neuvěřitelný úspěch. V minulosti rodák z Richmond Hill získal pětkrát (2017, 2018, 2021, 2022, 2023) Art Ross Trophy, která se každoročně uděluje nejproduktivnějšímu hráči NHL, čtyřikrát (2017, 2018, 2021, 2023) Ted Lindsay Award, která se uděluje nejvýraznějšímu hráči NHL podle hlasování ostatních členů hráčské asociace NHL, třikrát Hart Trophy, která se uděluje nejlepšímu hráči NHL a jednou Maurice „Rocket“ Richard Trophy, která se uděluje nejlepšímu střelci základní části soutěže (2023).

Pastrňák se proti Dallasu gólově prosadil poosmé v sezoně, když ve třetí třetině snížil na 2:6. Za domácí se dvakrát trefil Jevgenij Dadonov, na výhře Dallasu se dvěma asistencemi podílel i Tyler Seguin, který si připsal 800. bod v kariéře.

Chicago s českým brankářem Petrem Mrázkem nestačilo na Seattle. Mrázek v utkání zastavil 23 střeleckých pokusů, inkasoval dvakrát. Na konečných 3:1 pro Kraken upravil těsně před koncem zápasu do prázdné branky pátou trefou v sezoně Brandon Tanev.

Hokejisté New Jersey zvítězili podruhé ve třech dnech nad obhájci Stanley Cupu z Floridy, tentokrát 6:2. Hattrickem se blýskl švédský útočník Jesper Bratt, který v posledních šesti utkáních zaznamenal 11 bodů, dvakrát se trefil Stefan Noesen. Mistr světa z Prahy Ondřej Palát odehrál 13 minut.

"V obou zápasech hráli opravdu dobře v ofenzivě, naopak my jsme se skoro nemohli dostat do útoku. S posledními dvěma zápasy nejsme vůbec spokojeni, zvláště s tímto. Musíme se z toho poučit a jít dál," reagoval na porážku kapitán Panthers Aleksander Barkov.

Winnipegu fantastický nástup do sezony pokazila jako teprve druhá Tampa Bay. Jets v předchozích 16 zápasech nestačili jen na Toronto, ale Lightning je doma přehráli 4:1 i díky skvěle chytajícímu Andreji Vasilevskému, který si připsal 300. výhru v NHL. Dvakrát skórovala letní posila Tampy Jake Guentzel.

Další zápasy NHL