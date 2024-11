Na takovou rychlost čekala NHL přes 30 let. McDavidova tisícovka je dalším listem do historie

Nabruslil si na pravou stranu kluziště a z první rozvlnil síť. Čas se na chvíli zastavil. Connor McDavid (27) ve městě, které proslavila hokejová ikona Wayne Gretzky (63), pokořil hranici 1000 kanadských bodů. Působivé a ojedinělé je hlavně to, že jen tři hráči v historii dosáhli této mety rychleji. Poslední z nich před více než 30 lety. Současné publikum musí být vděčné, že po tak dlouhé době může sledovat tak výjimečného hokejistu.

NHL hrálo od jejího počátku přes osm tisíc hokejistů, na prestižní tisícovku ale dosáhla zatím jen necelá stovka. Connor McDavid je 99. hráčem v pořadí. To je tak trochu symbolické, připomíná vlastně odkaz největší legendy a zároveň hráče, kterého proslavilo zejména období v Edmontonu Oilers.

Když Wayne Gretzky dosáhl zmiňované mety, byl teprve osmnáctým hráčem v pořadí. V prosinci roku 1984 hrál teprve svůj 424. zápas kariéry a je dodnes hokejistou, kterému se tento významný milník podařilo dosáhnout nejrychleji. Gretzky byl jiná kategorie, jeho rekordy dnes vypadají neuvěřitelně. Zatím jen on překonal dva tisíce bodů a mířil spíše ke třem (přesně 2837). Mimochodem, druhou příčku historických statistik stále drží Jaromír Jágr (1921).

Connor McDavid dosáhl na 1000 kanadských bodů už po 659 zápasech. Livesport / Profimedia

McDavidova kariéra vypadá podobně působivě jako ta Gretzkyho. Zatím mu sice uniká zisk Stanley Cupu, v individuálních dovednostech ale v současnosti nenajdete lepšího hráče. "On je úplně jiná úroveň. Nedávno jsem si uvědomil, jak mi před časem Mike Bossy říkal, že je nejrychlejším hokejistou, jakého kdy viděl. A to už je sakra velký kompliment," vyprávěl Brian Trottier, muž který zažil na ledě Greztkyho jako rivala, Jágra jako spoluhráče a s již zesnulým Bossym hrál v jedné formaci v ikonické éře New Yorku Islanders.

Jsou to právě Gretzky (424 zápasů), Bossy (656) a Mario Lemieux (517), kteří dosáhli tisícovky v kratším čase než McDavid. Nikdo jiný tak výjimečný zatím nebyl.

"Nerad se vracím v čase, protože kluci, kteří v té době hráli, měli úplně jiné podmínky, vybavení a hrál se trochu jiný hokej. Dnes máme video, můžeme cokoli analyzovat, sledovat do detailu třeba techniku bruslení," vyprávěl bývalý výjimečný brankář Patrick Roy po utkání, v němž jeho Islanders prohráli 3:4 a lídr Edmontonu se podepsal gólem či nahrávkou pod všechny čtyři branky a posunul se na metu 999. "Ale ať odpovím na otázku, McDavid si zaslouží velké uznání za to, co dělá. Nikdo si před lety možná ani nemyslel, že by se hráči jako on ještě mohli objevit," dodal.

Po dosažení 1000. bodu to rozhodně od McDavida nebude poslední slovo. Jak napovídá historie jeho předchůdců, pokud zůstane zdravý, může se posunout třeba i mezi 10 nejlepších hráčů historie. Ta je nyní na hodnotě 1526 kanadských bodů. Při tempu, s jakým novodobá hokejová hvězda sází góly a zapisuje asistence, to může být klidně během následujících pěti sezon.

Connor McDavid v sezoně 2024/25 Livesport / Profimedia

Bonusem pro něj může být i to, že aktuálně hraje pod vedením muže, který ho vedl ještě v juniorském věku. "Nikdy nevíte, jak se hráč změní, když se dostane do NHL a jak stárne a dospívá," říká současný trenér Oilers Kris Knoblauch. "Ale jedno řeknu jistě: ten kluk, kterého jsem vedl v juniorce, a chlap, kterým se stal, je pořád unitř stejný. Je velmi oddaný své hře, oddaný úspěchu týmu. Skutečně touží po tom, aby byl nejlepší, ale uznání často odmítá a je rád, když jsou za přínos oceněni i jeho spoluhráči," dodal.

McDavidova tisícovka je důležitá i pro hokej samotný. Sport, který je v zámoří ve stínu amerického fotbalu, baseballu nebo basketbalu, zase dostal punc exkluzivity. Pro samotného hrdinu ale zůstává jen dosažením nepříliš důležitého cíle. Tím hlavním je zisk Stanley Cupu.

