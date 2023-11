McDavid a spol. vyhnali Dostála šesti góly z branky, Nečas se podepsal pod výhru asistencí

Český útočník Martin Nečas (24) pomohl hokejistům Caroliny asistencí k výhře 3:2 nad Columbusem a zaznamenal 14. bod v této sezoně NHL. Brankář Anaheimu Lukáš Dostál (23) inkasoval od Edmontonu šest gólů za necelých 28 minut a utkání nedochytal. Oilers zvítězili 8:2, Connor McDavid (26) si připsal gól a čtyři asistence.

Columbus dal na ledě Caroliny po dvou bezbrankových třetinách dva góly během sedmi minut a odskočil do vedení 2:0. Domácí Hurricanes na špatný vstup do závěrečné dvacetiminutovky dokázali zareagovat. Kontaktní gól dal po Nečasově nahrávce Jesperi Kotkaniemi, na 2:2 vyrovnal Brady Skjei a obrat v čase 18:05 dokonal Andrej Svečnikov.

Hurricanes vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce Východní konference se posunuli na šesté místo. Columbus neuspěl po dvou vítězných duelech a zůstává na chvostu Východní konference. "Po dvou inkasovaných brankách jsem si říkal, že to asi není náš zápas. Musím ale vyzdvihnout kluky, kteří i přes nepříznivé skóre nevěšeli hlavy a zápas otočili. Dostali jsme to, co jsme si zasloužili," uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

K výhře pomohla Hurricanes i nadstandardní disciplína. Carolina poprvé od ledna 2018 odehrála zápas bez jediného vyloučení. "Nebylo moc věcí, které bychom mohli udělat lépe. Nefaulovali jsme a naše přesilovky byly výborné. Bohužel jsme dlouho čekali na gól. Gólman Blue Jackets dlouho držel ve hře, nakonec jsme na něj našli recept a došli jsme si pro výhru," řekl Brind'Amour.

Edmonton vyhrál podruhé za sebou a potvrdil své ofenzivní vzepětí. V posledních dvou zápasech nastřílel 13 branek. McDavid navázal na čtyřbodový zápas proti Washingtonu a vylepšil svou bilanci na 25 bodů.

V posledních čtyřech zápasech McDavid vstřelil tři góly, přidal devět nahrávek a v tabulce ligové produktivity se posunul z 91. místa na 16. pozici. Na nejproduktivnějšího hráče ligy Nikitu Kučerova ztrácí 10 bodů. "Musel jsem najít sebedůvěru. Na startu sezony se nám nedařilo a podepsalo se to i na mých výkonech. V posledních zápasech ale hrajeme o poznání lépe a jsem rád, že jsem k tomu mohl pomoct," řekl pětinásobný vítěz Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL.

Edmonton vyhrál sedmý zápas v sezoně a v tabulce Západní konference se posunul na 13. místo. Na příčky zajišťující play off ztrácí šest bodů. Anaheim ztratil šestý duel v řadě a je dvanáctý o tři body před Oilers.

Z výhry 4:2 se po návratu do sestavy St. Louis radoval Jakub Vrána. Z pohledu osobních statistik ale českému útočníkovi zápas proti Chicagu příliš nevyšel. Vrána byl na ledě při obou inkasovaných brankách a zápas zakončil se dvěma zápornými body ve statistice plus/minus. Dvěma góly k vítězství Blues přispěl Jake Neighbours.

Nashville porazil Winnipeg 3:2 a vyhrál popáté za sebou. Naopak v krizi se topí hokejisté Minnesoty, kteří podlehli Detroitu 1:4 a prohráli sedmý zápas v řadě. Kvůli nepříznivé sérii se tým trenéra Deana Evasona propadl na 14. místo Západní konference.

