Nečas na startu sezony: Cítím se lépe, chci překonat své maximum. Vránovi moc fandím

Přesto, že Carolina v létě oslabila a přišla o několik zajímavých tváří, patří stále mezi ty silnější týmy NHL. Český útočník a letošní mistr světa Martin Nečas (25) v červenci s týmem o další dvě sezony prodloužil a v té aktuální by měl konečně dostat více prostoru na ledě. "Aktuálně jsem s herním prostorem spokojený, teď je jen na nás, abychom všem, co o nás pochybují, ukázali, že na to máme," řekl forvard, který čeká na úvodní gól v tomto ročníku. Krátce po jeho startu se rozmluvil o mnoha zajímavých tématech.

O změnách v kabině Caroliny

"Máme nového generálního manažera Erica Tulskyho, taky odešlo hodně hráčů a hodně jich přišlo. Řekl bych, že za poslední roky šlo o největší změny, i když možná na papíře nevypadáme tak silně, jako dřív. Když se já i ostatní hráči zase zlepšíme, tak budou Hurricanes stále dobří. Hlavně je třeba dobře chytit start sezony. Já se zatím cítím dobře, kemp mi vyšel... Rozjeli jsme se slušně, i když branek jsme zatím tolik nedávali. Musíme si pomoci přesilovkami."

Nejbližší program Caroliny. Livesport

O své pozici v týmu

"Cítím se lépe. Samozřejmě pokud jste ofenzivní hráč je velký rozdíl, jestli hrajete v první nebo druhé přesilové hře, ale zbytek je na mně. Musím hrát dobře. Bavili jsme se o tom i s trenérem Rodem Brind’Amourem a řekli si, že vytěžovaný bych měl být víc. Samozřejmě s větším prostorem přijde větší tlak. Aktuálně jsem s herním prostorem spokojený, teď je jen na nás, abychom všem, co o nás pochybují, ukázali, že na to máme. Zatím hraji s Jesperim Kotkaniemim a Jackem Roslovicem, šancí jsme měli dost, ale dali jsme jen jeden gól. Je čas, aby to tam začalo padat."

O vztazích s vedením

"Vždycky po podpisu nové smlouvy se vztahy tak nějak vyčistí. Ještě před podpisem jsem samozřejmě netušil, jak to bude vypadat, ale jakmile jsem podepsal, tak jsme se obě strany snažily, aby vstup do sezony byl co nejlepší a vyhověli jsme si. Snaha je odehrát dobrý ročník a nebýt tu jen dva roky, ale ještě déle. Uvidíme, jak to půjde. Soustředím se hlavně na tuto sezonu."

Aktuální sezona. Livesport

O očekávání do nové sezony

"Těžko říct, co by pro mě znamenalo individuálně úspěšný ročník, ale nejspíš to, kdyby se mi podařilo překonat svoje individuální maximum, což bylo 71 bodů. Mít třeba přes 100 bodů bych považoval určitě za dobrou sezonu. Jinak je určitě nutné dostat se do play off a trochu se tam posunout. Poslední roky se nám totiž dařilo hlavně v základní části, ale v té vyřazovací tolik ne. Musíme to vybalancovat."

O návratu Jakuba Vrány

"Viděl jsem, že dával gól hned v první třetině. Moc mu fandím, je to super kluk. Když všechno jde tak, jak má, tak je Kuba na NHL pořád výborný hokejista a výborný hráč. Všichni ví, jak je rychlý a že umí dát gól, když mu to někdo dobře připraví. Je to klasický snajpr, co umí skórovat z ničeho. Doufám, že to je takový ten reset kariéry, který on přesně potřebuje."

O hurikánu na Floridě

"Naposledy jsme nastoupili proti New Jersey, které už hrálo šestý zápas a my pouze druhý. V této fázi sezony je určitě lepší mít odehráno více než takhle dlouho čekat, ale bohužel. Hurikán na Floridě nám odložil zápas proti Tampě a když vidím, co se tam za poslední měsíce děje, to je tragédie. Hlavně, ať jsou všichni v pořádku!"

O blížícím se šestizápasovém tripu

"Jsme pryč dva týdny pokud vím, tak pokud dokážeme přivézt domů pět výher, tak to nebude vůbec špatné. Ale jde o dlouhý výjezd, hned na start nás čekají dva zápasy ve dvou dnech s Pittsburghem a St.Louis, a to je pro nás zatím to nejdůležitější. Po nich se teprve budeme dívat dál."

Nečas v zápase proti Tampě. GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O únorovém turnaji čtyř zemí

"Těžko říct, jestli se budu dívat. Nejspíš budu někde na dovolené, jestli to tam naladím, tak se možná podívám... Ale přiznávám, že hokeje mám přes sezonu hodně. Kdyby tam byli Češi, tak se na to ze střídačky moc rád kouknu, ale takhle ani sám nevím. A co říkám na absenci nároďáku? Když nepočítám poslední mistrovství světa, tak zkrátka teď mezi TOP 4 asi nepatříme. Je třeba být objektivní, Finsko, Švédsko, Kanada i USA jsou teď před námi. Stačí se podívat, kolik mají hráčů v NHL. Je to škoda, hráli bychom tam rádi."

O Jessice Campbellové, první ženě na střídačce NHL

"Z její pozice asistenta je to asi v pořádku, ale neumím si představit, že by nás v NHL jako hlavní trenér vedla žena. Nás teď vede Rod Brind’Amour, což je hokejová legenda, která má obrovský respekt a myslím, že se to nedá srovnávat. Ale doba se posouvá. Slyšel jsem, že má skvělé bruslení a špičkové skills, to může určitě Seattlu pomoci.