Martin Nečas o aktuální sezoně, tlaku na svou osobu, či bronzu hokejové dvacítky

Do posledních dvou bitev nenaskočil, trápí ho poraněné rameno, které ho pravděpodobně nepustí do akce ani v několika příštích utkáních. A tak vítěz bodování Carolina Hurricanes z uplynulé sezony Martin Nečas (24) odpočívá, kurýruje se a připravuje se na klíčovou část ročníku. "Ve druhé polovině bych se chtěl zlepšit," říká bývalý útočník Komety Brno.

O aktuální sezoně NHL

"Mohlo by to být lepší, i když teď jsme měli sérii výher, tak nás to posunulo tabulkou nahoru. Jenže v tuhle chvíli stačí jedna-dvě prohry a tým je mimo play off, na špici je to prostě hodně namačkané. Kdybych to měl zhodnotit, týmově jsme v první polovině nehráli ten nejlepší hokej, a to samé platí i pro mě. V té druhé polovině bych se chtěl trochu zlepšit."

O tlaku na svou osobu

"Chci hrát lépe a lépe, občas to není snadné, ale větší tlak necítím. Tady v Carolině to není tak běžné, ale asi by to bylo jiné, kdybych hrál v New Yorku nebo nějakém větším kanadském týmu. Nevnímám větší pozornost od soupeřů ani na ledě, ale možná se mi to jen zdá. Sedmdesátibodovou sezonu jsem měl zatím jednu, teď je třeba na ní navázat."

O situaci v brankovišti Caroliny

"Jednička Frederik Andersen se zranil na delší dobu, kdo ví, jestli ještě do sezony naskočí. Pak se to hned začalo hodně střídat a poslední dobou velmi dobře chytal Pjotr Kočetkov, ale ten je na druhou stranu stále mladý. Do play off se chodí spíš s těmi zkušenějšími. Slušně si vede i Antti Raanta, ale pozice brankářské jedničky je důležitá, do vyřazovací části rozhodně."

O spolupráci s Jesperim Kotkaniemim

"S Jesperim jsme spolu hráli už v minulé sezoně, teď se to víc točí. Někdy jsem ve druhé, někdy zase ve čtvrté... Jakmile prohrajeme, často se to mění. Mně se například teď nedaří ve statistice +/-, ale celkově musíme být lepší. Aspoň se nám víc začalo dařit v útoku, fungují nám přesilové hry, a to se pak lépe vyhrává. Určitě jsme ještě neukázali všechno, co umíme."

Aktuální forma mužstva. Livesport

O nové smlouvě

"Po sezoně mi končí kontrakt, ale zatím jsme se k ničemu dalšímu s klubem nedostali. Ani v létě, ani teď. Soustředím se hlavně na aktuální ročník, co bude dál se uvidí."

O bronzovém úspěchu hokejové dvacítky

"Samozřejmě jsem turnaj sledoval, i když se hrálo ve Švédsku, takže časově to pro mě bylo posunuté. Například bitvu o třetí místo jsem naposledy viděl, když jsme prohrávali 3:5 a když jsem se vrátil k obrazovce bylo to 8:5. Kluci hráli dobře, dařilo se jim na přesilovkách. Neviděl jsem moc zápasů, takže na větší hodnocení si netroufnu, ale medaile je super. A že Češi vyřadili Kanadu? Samozřejmě jsme se s Kanaďanama v šatně Caroliny sázeli. Je to úspěch, nestává se často, že se Kanada ve čtvrtfinále vyřadí."