Nečas proti Winnipegu zapsal 19. gól v sezoně, prosadili se i Faksa se Zadinou

Martin Nečas (25) si v dresu Caroliny připsal 19. branku v sezoně NHL, Hurricanes ale po kolapsu v poslední třetině prohráli s hokejisty Winnipegu 3:5. Český útočník otevřel ve druhé části skóre, domácím ale nakonec k výhře nestačilo ani tříbrankové vedení. Radek Faksa (30) přispěl gólem k výhře hokejistů Dallasu 3:2 po nájezdech nad San Jose, za hosty se ve druhé třetině prosadil Filip Zadina (24). Dominik Kubalík (28) přihrál na jednu branku Ottawy, která prohrála ve Philadelphii 2:4.

Třetí nejproduktivnější Čech v soutěži po bezbrankové úvodní třetině převzal v 31. minutě na modré čáře přihrávku Stefana Noesena, najel si do levého kruhu a prostřelil brankáře Jets. Ještě do přestávky přidala Carolina další dvě branky, v poslední části ale úřadovali už jen hosté.

"U každého gólu jsme udělali nějakou hloupou chybu," litoval trenér Caroliny Rod Brind'Amour. Jeho slova potvrdil vítězný gól, před kterým brankář Pjotr Kočetkov zariskoval a vyjel několik metrů dopředu za nahozeným kotoučem. Souboj o puk ale prohrál a Monahan zakončil do prázdné branky. Skóre pak jedenáct sekund před koncem zpečetil druhou brankou v zápase Nino Niederreiter.

San Jose vedlo 1:0 a 2:1. Při prvním gólu zachytil Rutta u pravého mantinelu nahozený kotouč a přihrávkou z vlastního pásma založil rychlý kontr, který zakončil William Eklund. V úvodu druhé třetiny vyrovnal z dorážky Faksa, který v posledních jedenácti zápasech vůbec nebodoval a skóroval poprvé od 8. ledna.

Hostům vrátil ve 38. minutě vedení Zadina střelou z pravého kruhu a puk skončil těsně za brankovou čárou. Gól původně neplatil, ale rozhodčí ještě situaci prověřili u videa a verdikt změnili. "Nebyl jsem si jistý, zda opravdu prošel. Z mého pohledu jsem viděl, že prošel za brankáře a směřoval k brankové čáře. Jsem rád, že to byl gól, ale mrzí mě, že nám nepomohl k výhře," komentoval Zadina devátou trefu v sezoně.

Na začtáku třetiny využil přesilovou hru Jason Robertson a o výhře Dallasu rozhodl v sedmé sérii nájezdů Jamie Benn. V pátém kole rozstřelu mohl ukončit zápas Zadina, ale bekhendovým blafákem minul branku.

"Jsme šťastní, že jsme vyhráli, protože to byla velká bitva," uvedl Faksa, který skóroval počtvrté v sezoně. Jeho poslední dvě branky od sebe dělí 22 zápasů. "Bylo frustrující, že jsem neproměňoval šance. Ale říkal jsem si, že se budu snažit tlačit do branky, když to půjde, a že budu doufat v nějaký odraz," doplnil.

Kubalík bodoval po dlouhých osmnácti zápasech a téměř dvou měsících. Český útočník sice netrefil puk v mezikruží ideálně, ale kotouč se dostal k Thomasi Chabotovi, který snížil střelou do odkryté branky v 59. minutě na 2:3. Při risku Ottawy bez gólmana zpečetil výhru Philadelphie Cam York.

Domácí získali dvougólový náskok ve 40. minutě zásluhou Tysona Foerstera, který dvakrát skóroval během 45 sekund. Druhý gól dal z trestného střílení. Flyers proměnili v sezoně už pět trestných střílení, což je nový rekord NHL.

Boston podlehl na ledě New Yorku Islanders 1:5. Kyle Palmieri zkompletoval hattrick už v čase 12:19 a domácí vedli ve 31. minutě o pět branek. David Pastrňák si připsal tři záporné body za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.

Zatímco Islanders označili svůj výkon za jeden z nejlepších v sezoně, kapitán Bostonu Brad Marchand řekl, že jeho tým soupeři zápas usnadnil. "Hráli jsme pod své možnosti, zejména první třetina byla nepřijatelná. Nevyhrávali jsme dost soubojů jeden na jednoho a ve výsledku se to projevilo," zlobil se Marchand. Utkání nedohrál Pavel Zacha, který odstoupil v první třetině kvůli zranění v dolní části těla.

Další zápasy

Zaváhání Bostonu využila Florida, která se po výhře 4:0 v Detroitu osamostatnila v čele soutěže. Naopak se trápí Vegas. Obhájce Stanleyova poháru utrpěl v Buffalu debakl 2:7 a prohrál sedm z posledních devíti utkání. Dvakrát dokonce inkasoval při vlastní přesilovce, v obou případech skóroval Dylan Cozens.

Cody Glass řídil prvním hattrickem v NHL vítězství Nashvillu 5:1 nad Coloradem. Predators vyhráli poosmé v řadě a drží v Západní konferenci jednu ze dvou divokých karet. Mají sedmibodový náskok na první nepostupové místo do play off. To patří Calgary, které porazilo Pittsburgh 4:3. Kanadský tým otočil zápas v posledních deseti minutách z 1:3 a vyhrál popáté za sebou.

Obrat korunoval padesát sekund před třetí sirénou Jegor Šarangovič, který v utkání skóroval dvakrát. Zpříjemnil tak slavnostní zápas, před jehož začátkem vyvěsilo Calgary pod strop haly dres Miikky Kiprusoffa. Finský gólman je čtvrtým hráčem v historii klubu, jemuž se dostalo této pocty. Dalšími jsou Lanny McDonald, Jarome Iginla a Mike Vernon.

Daniel Vladař plnil roli náhradního gólmana Calgary, stejně jako Petr Mrázek při prohře Chicaga 2:5 s Columbusem. V třinácti zápasech sobotního programu NHL nezasáhl do hry žádný český brankář.

Tabulka NHL