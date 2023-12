Nečas s Kämpfem pomohli v NHL gólem k výhře, Mrázek nedokázal zastavit rozjetý Edmonton

Martin Nečas (24) přispěl v NHL gólem k výhře hokejistů Caroliny 4:1 v Ottawě. David Kämpf (28) zpečetil trefou do prázdné branky vítězství Toronta 7:3 na ledě New Yorku Rangers. Petr Mrázek (31) inkasoval čtyřikrát z 29 střel při prohře Chicaga 1:4 v Edmontonu. Vancouver i díky jedné asistenci Filipa Hronka (26) porazil Tampu Bay 4:1, Jan Rutta (33) zase přispěl přihrávkou k vítězství San Jose 2:1 nad Winnipegem.

Nečas vyrovnal na 1:1 na konci úvodní třetiny v přesilové hře, když se prosadil z levého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči. Zbývající tři góly zápasu vstřelila Carolina v rozmezí 33. až 38. minuty a ve všech měl prsty Sebastian Aho. Finský útočník dal dvě branky, na jednu přihrál a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

Kämpf při hře Rangers bez gólmana vyhrál bruslařský souboj o puk, který vyhodil jeho spoluhráč TJ Brodie z vlastního pásma. Nepískalo se proto zakázané uvolnění, navíc se českému útočníkovi odrazil kotouč od zadního mantinelu ideálně před prázdnou branku. Kämpf upravil bez problémů skóre na konečných 7:3 a připsal si třetí trefu v posledních čtyřech zápasech. Hlavními strůjci výhry Toronta byli Auston Matthews (2+2) a Mitchell Marner (2+1).

Mrázek inkasoval předchozích dvou startech jen jednou, ale rozjetý Edmonton nezastavil. Chicago sice vedlo trefou Connora Bedarda, ale ještě v úvodní třetině překonali českého gólmana zblízka Ryan Nugent-Hopkins a Sam Gagner. Ve 34. minutě zvýšil Leon Draisaitl, jehož prudkou přihrávku si srazil do vlastní sítě Nikita Zajcev. Skóre uzavřel v přesilové hře na hranici brankoviště osamocený Zach Hyman.

Oilers vyhráli poosmé v řadě a Connor McDavid předčil v prvním vzájemném souboji dvou hvězd ligy Bedarda. Lídr Edmontonu připravil dva góly.

"Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Když si odmyslíme vlastní gól, u kterého Petr neměl žádnou šanci zasáhnout, a branku v přesilovce, tak jsme byli ve hře," řekl trenér Chicaga Luke Richardson, jehož svěřenci jsou poslední v soutěži.

Hronek si připsal druhou asistenci u branky Brocka Boesera na 3:1. Skóroval střelou zpoza mezikruží, kde jej po objetí branky uvolnil Quinn Hughes. "Všiml jsem si, že většina hráčů sleduje Quinna. Je to přirozené, dělali jsme to stejné s Nikitou Kučerovem (nejproduktivnější hráče soutěže), když dostal puk. Měl jsem tak šanci se uvolnit na střelu z první a vyšlo to skvěle," popsal Boeser.

Český bek má podíl i na druhém gólu Vancouveru. Po jeho nahození od pravého mantinelu vznikl před brankou závar a po dorážkách několika hráčů se prosadil Boeser. Stejný hráč při risku Tampy Bay bez gólmana zkompletoval druhý hattrick v sezoně a s 21 trefami vede společně s Matthewsem z Toronta tabulku střelců.

Další zápasy

St. Louis podlehlo doma Detroitu 4:6 a jeho trenér Craig Berube, který tým dovedl v roce 2019 ke Stanleyovému poháru, po porážce skončil. Dočasně jej nahradí Drew Bannister, kouč Springfieldu v AHL. K týmu se připojí ve středu.

"Jsme profíci. Každý musí dělat svou práci, vydat ze sebe to nejlepší," řekl Kevin Hayes. I díky jeho dvěma trefám Blues vedli po dvou třetinách 4:3, ale nakonec si připsali čtvrtou porážku za sebou. V tabulce Centrální divize jsou šestí s 28 body. "Žádný jedinec nás z toho nedostane. Musíme se semknout a společnými silami se zvednout," podotkl.

Hokejisté Vegas si upevnili vedení v soutěži výhrou 5:4 v prodloužení nad Calgary. Vítězství obhájců Stanleyova poháru řídil Mark Stone, který si připsal čtyři body (2+2) a zápas rozhodl v čase 61:11. Seattle ukončil sérii osmi proher, když doma porazil Floridu 4:0. Nejlepším hráčem byl brankář Joey Daccord, který kryl 24 střel a poprvé v NHL vychytal čisté konto.

San Jose, které ale zdolalo Winnipeg 2:1 trefou Williama Eklunda z 56. minuty. Úvodní gól obstaral Justin Bailey za asistence Rutty. Jejich spoluhráč Tomáš Hertl vyšel poprvé v prosinci naprázdno, v předchozích pěti utkáních nasbíral osm bodů (5+3).

Kompletní výsledky NHL