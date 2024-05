Hokejistům začíná generálka na MS, na úvod turnaje v Brně se střetnou s Finskem

Duelem s Finskem vstoupí ve čtvrtek v 18:00 čeští hokejisté do Českých her (Betano Hockey Games) a v generálce před mistrovstvím světa v Praze čeká kandidáty nominace závěrečný boj o vrchol sezony. Vedle toho by závěrečný turnaj Euro Hockey Tour měl upřesnit role trojice gólmanů z NHL Lukáše Dostála, Petra Mrázka a Karla Vejmelky. S nimi má kádr nebývale vysoký počet 37 hráčů. Do šampionátu, který Čechům začne příští týden v pátek také proti Finům, může zasáhnout 25 hokejistů.

Předpokládanou sestavu zveřejní tým až po čtvrtečním ranním rozbruslení včetně gólmana, přestože už o něm mají trenéři jasno. "Máme před sebou tři zápasy. Úplně nevíme, jestli dostanou všichni prostor v tom turnaji, protože samozřejmě všechno směřujeme na první zápas v Praze. Je to příprava proti kvalitním soupeřům a od toho se odpíchneme," řekl trenér brankářů Ondřej Pavelec, který má v plánu před MS Dostálovi z Anaheimu, Mrázkovi z Chicaga a Vejmelkovi z Arizony rozdat jasné role.

"V hlavě to máme, do prvního zápasu je ještě dost času. Nebudu zastírat, že jsem se o tom s klukama nebavil. Teď je ještě zbytečné cokoliv prozrazovat, protože jsou před námi přípravné zápasy. Náš plán je takový, aby gólmani před turnajem věděli, na čem jsou. Toho se držíme a myslíme si, že je to tak nejlepší," řekl Pavelec.

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

"Možná z toho, jak budou chytat, se dá něco vypozorovat, ale musíme brát v potaz, že chytali naposledy někdy v půlce dubna. Jsou tři zápasy a budeme se snažit gólmany dostat před mistrovstvím do nějaké pohody. V hlavě to mám, ale i zápasy se nějak vyvíjejí. Z větší části to máme poskládané a uvidíme, jestli nám do toho něco vleze, nebo ne," přemítal Pavelec.

Je rád, že má k dispozici celou trojici z NHL. Rozdělení jejich rolí je pro mistra světa z Německa 2010 a bývalého gólmana Atlanty/Winnipegu a New York Rangers příjemná starost. "Samozřejmě by to byly větší starosti, kdyby kvalita nebyla, ale šance mít tři gólmany z NHL se naskytla a myslím, že bychom byli trochu hloupí, kdybychom toho nevyužili. Přeci jen zbývá hodně času do turnaje. Ten je rychlý a hraje se hodně moc zápasů, takže z toho důvodu jsme se rozhodli vzít tři gólmany z NHL," dodal Pavelec.

Vejmelka i Dostál si jako bývalí hráči Komety oživili vzpomínky. "Je to samozřejmě pro nás speciální, vzpomínky máme tady skvělé a já se těším, že si to zase užijeme a nasajeme skvělou atmosféru," řekl Vejmelka.

"Dýchlo na mě hodně vzpomínek a pár titulů, je to super. Začal jsem tady od přípravky. Když jsem sem vešel, tak to byla taková nostalgie, protože jsem tady nebyl snad šest let," komentoval Dostál návrat do Winning Group Areny. Nasazení do prvního zápasu už znají. "My už plán na zítřek víme. Nemůžu to ale říct, jak to bude," dodal Dostál.

Na srazu 37 hráčů

Na náročný test se těší útočník Filip Zadina. "Každý soupeř tady a i na mistrovství světa bude kvalitní, takže pro nás je to asi jedno, proti komu budeme hrát. Budeme muset předvést excelentní výkon, abychom vyhráli," řekl. O 22 míst v poli pro MS se nyní uchází 34 hráčů, navíc ve výhledu mohou být další posily z NHL po 1. kole play off. "Abych pravdu řekl, tak jsem asi nikdy nezažil tolik hráčů na jednom srazu, ale je pro to nějaký důvod. Aspoň každý se o to bude rvát víc," dodal.

Brněnským fanouškům budou chtít čeští hokejisté spravit chuť po loňské prohře s Finy také na Českých hrách 2:3 v prodloužení. V této sezoně Rulíkův tým nejdříve porazil Suomi v listopadu na Karjale v Tampere 7:3, potom v prosinci v Praze na Švýcarských hrách 2:1 a v únoru prohrál na Švédských hrách v Karlstadu 2:4.