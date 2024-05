Dallas v NHL potřetí v řadě porazil Vegas a je krok od postupu, Edmonton ukončil Rittichovi sezonu

Hokejisté Dallasu porazili na vlastním ledě Vegas 3:2, navázali na dvě výhry z Nevady a otočili stav série prvního kola play off NHL na 3:2. Tři a půl minuty před koncem druhé třetiny rozhodl o výhře Stars Jason Robertson (24). Tomáš Hertl (30) v dresu Golden Knights nebodoval. Postup si zajistili hráči Edmontonu, kteří zdolali Los Angeles 4:3 a sérii ovládli 4:1 na zápasy.

Hertl nahradil v první formaci Vegas Ivana Barbaševa a poprvé v aktuálním play off odehrál přes 20 minut na zápas. Ani vyšší ice time mu ale nepomohl k tomu, aby protrhl své čekání na bod. Jeho zatím jediným zápisem do statistik ve vyřazovacích bojích je přesná trefa z úvodního zápasu série.

Golden Knights do pátého utkání série vstoupili lépe než domácí a po čtyřech minutách se dostali do vedení. Skóre v přesilovce otevřel tečující Mark Stone, jenž využil i Hertlovy clony a dostal puk za Jakea Oettingera.

Hned v dalším střídání se Hertl přimotal i k brance na druhé straně. Jack Eichel a Jonathan Marchessault ztratili puk při přechodu do útoku a český forvard při rychlém návratu do obranného pásma nestihl dobruslit Jevgenije Dadonova, jenž v přečíslení dva na jednoho vyrovnal.

Dallas v deváté minutě otočil skóre, do kabin se ale šlo za stavu 2:2. Na vedoucí branku Matta Duchena odpověděl William Carrier. Žádný další hostující hokejista Oettingera ve zbytku zápasu nepřekonal, v čase 36:32 tak rozhodli domácí. V přesilovce udeřil Robertson a pomohl Stars zvládnout důležitý pátý zápas. Dallas se ujal vedení v sérii 3:2 a udělal důležitý krok k vyřazení obhájců Stanley Cupu.

Vegas ještě mohli poslat zápas do prodloužení, necelé tři minuty před koncem zápasu ale Chandler Stephenson nedokázal proměnit samostatný únik. "Když jsem viděl, že se dostal za obranu, začal jsem se modlit. Zároveň jsem ale věřil Jakeovi, protože vím, že v klíčových chvílích dokáže vytáhnout skvělé zákroky. Jako tým v něj máme obrovskou důvěru," řekl útočník Tyler Seguin.

Dallas jako první tým v sérii dokázal vyhrát na vlastním ledě. "Znovu jsme potvrdili naši odolnost. Jet do Vegas za stavu 0:2 rozhodně nebylo to, co bychom si představovali. Teď je to 3:2 a my před sebou stále máme práci. Čeká nás nejtěžší krok, ale máme výhodu jedné výhry. Je skvělé, jakým způsobem jsme se dostali zpět do série," pochvaloval si Wyatt Johnston, který připravil dvě branky Stars a s šesti body je nejproduktivnějším hráčem týmu ve vyřazovacích bojích.

V brance Los Angeles podruhé za sebou naskočil David Rittich, ani on ale nedokázal přispět ke zvratu v sérii. Kings zápas ztratili ve druhé třetině, ve které dostali tři branky a přišli o nadějné vedení 2:1. Hlavní podíl na obratu měl Leon Draisaitl, jenž využil dvou nahrávek Connora McDavida a během pěti minut otočil nepříznivé skóre. Vítěznou branku vstřelil v závěru druhého dějství Zach Hyman.

Rittich zlikvidoval 22 střeleckých pokusů a hlavně při druhé brance Oilers měl velkou smůlu. Proti Draisaitlově střele se dokázal bleskově přesunout přes celé brankoviště a schoval ji v lapačce. Puk ale i s rukavicí přešel přes brankovou čáru a rozhodčí po konzultaci s asistentem u videa gól uznali.

Edmonton vyrovnávací trefa nakopla a Kings už nedokázali zareagovat. Oilers se mohou těšit na semifinále Západní konference, ve kterém narazí na jednoho z dvojice Vancouver, Nashville. Blíž postupu jsou zatím Canucks, kteří vedou 3:2 na zápasy.