St. Louis už nestojí o Vránu. Na listinu volných hráčů nemíří, Blues ho zkusí vyměnit

Vedení hokejového týmu St. Louis Blues už nemá zájem o českého útočníka Jakuba Vránu (27). Nejprve to vypadalo, že klub umístí forvarda na listinu volných hráčů a nabídne ho ostatním mužstvům v NHL, ale to se nakonec nestalo. Místo toho se pokusí reprezentanta vyměnit.

Vrána, jenž v roce 2018 slavil s Washingtonem zisk Stanleyova poháru, měl mizerný vstup do sezony. Zasáhl jen do 19 zápasů, v nichž nasbíral šest bodů za dvě branky a čtyři asistence, častokrát se ale nevešel do sestavy.

St. Louis získalo Vránu letos v březnu z Detroitu výměnou za Dylana McLaughlina a právo volby v sedmém kole draftu 2025. Útočník, kterého si v roce 2014 vybral jako třináctku draftu Washington, dosud v NHL odehrál 365 zápasů a zapsal 209 bodů (110+99).