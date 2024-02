Nečasovy dva body na výhru Caroliny nestačily. Dostál se vrátil do branky Anaheimu prohrou

Nečasovy dva body na výhru Caroliny nestačily. Dostál se vrátil do branky Anaheimu prohrou

Útočník Martin Nečas (25) v NHL gólem a asistencí pomohl Carolině k bodu za prohru s Buffalem 2:3 po samostatných nájezdech. Petr Mrázek (32) proti Detroitu zlikvidoval 28 střel, neodvrátil ale prohru Chicaga 2:3 v prodloužení. Tři branky inkasoval při prohře Anaheimu 2:4 s Nashvillem také Lukáš Dostál (23). Ruský útočník Nikita Kučerov (30) jako první hráč v této sezoně NHL překonal hranici 100 bodů.

Nečas bodoval po dvou zápasech a vylepšil svou bilanci na 18 branek a 24 nahrávek. Ve třetí minutě zápasu na ledě Buffala se rodák z Nového Města na Moravě zapojil do akce vedoucí k brance Anthonyho DeAngela a ve třetí třetině poslal Hurricanes do vedení 2:1. V přesilové hře napřáhl v levém kruhu pro vhazování a ranou bez přípravy prostřelil gólmana Ukko-Pekku Luukkonena.

Sabres ale za 73 sekund smazali jednobrankovou ztrátu a vybojovali prodloužení. V tom branka nepadla a v závěrečných nájezdech domácí zpečetili obrat. Jediným úspěšným exekutorem v závěrečném rozstřelu byl Casey Mittelstadt. Nečas mohl ve čtvrté sérii odvrátit prohru, forhendová klička mu ale nevyšla a Hurricanes padli podruhé za sebou. Buffalo naopak potřetí v řadě bralo dva body za vítězství.

"Dnes nám to vůbec nevyšlo. Abych byl upřímný, byli jsme hrozní. Máme za sebou těžký program, tušil jsem, že by to mohlo přijít. Nebyli jsme dostatečně dobří. Díky Martinovi, který odehrál parádní zápas, ale máme alespoň bod," vyzdvihl Nečase trenér Rod Brind'Amour.

Hurricanes odehráli tři zápasy během čtyř dnů, v náročném programu na závěr uplynulého týdne ale dali jen čtyři branky. "Musíme víc střílet a víc se tlačit do branky," nabádal Nečas. "Týmy proti nám v poslední době změnili herní styl a nám se nedaří vytvořit si tlak v útočném pásmu. To se musí změnit," dodal třetí nejproduktivnější Čech v NHL.

Nejslabší tým soutěže Chicago prohrálo počtvrté v řadě. Mrázek proti Detroitu zlikvidoval 28 střel, v prodloužení ale nestačil na pokus Patricka Kanea. Pětatřicetiletý útočník v prvním zápase proti Chicagu, v jehož barvách strávil 16 sezon a vyhrál tři Stanley Cupy, vedle vítězného gólu připravil také vyrovnávací branku a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

"Je to pro mě hodně emotivní. Hrál jsem tu poprvé v dresu jiného týmu, navíc jsem dal vítězný gól," řekl Kane, kterého fanoušci před zápasem přivítali potleskem vestoje. "Moc divákům děkuji, byl to krásný moment."

V klíčovém momentu zápasu někdejší první hráč draftu ujel obraně a samostatný únik vyřešil rychlou střelou do horní části Mrázkovy branky. "Myslím, že to dnes nemohlo dopadnout lépe. Patrick toho pro Blackhawks udělal hrozně moc, jsem rád, že duel rozhodl právě on," uvedl autor gólu na 2:2 i asistence u vítězné trefy Alex DeBrincat.

Dostál v brance Anaheimu dostal po třech zápasech přednost před Johnem Gibsonem, rozjetý Nashville ale nezastavil. Predators dali popáté za sebou alespoň čtyři góly a po výhře 4:2 se posunuli na osmé místo tabulky Západní konference. Anaheim je 14.

Kučerov pomol Tampě Bay k vítězství na ledě New Jersey 4:1 gólem a třemi asistencemi. Svou bilanci vylepšil na 102 bodů za 38 branek a 64 přihrávek z 59 utkání.

"Je to mimořádný hráč a dnes to opět potvrdil. Je to lídr týmu na ledě i v kabině. Jsem rád, že se mu tak daří, protože, když dobře hrají největší hvězdy, zlepšují se i hráči kolem nich," uvedl trenér Lightning Jon Cooper.

Ruský útočník asistoval u gólů Victora Hedmana, Braydena Pointa a Brandona Hagela. V 59. minutě pak při power play domácích zpečetil výsledek střelou do prázdné branky. "Až jednou skončí, bude braný jako jeden z nejlepších hráčů historie. Je skvělé, že s ním mohu hrát," řekl Hagel.

Tampa Bay se posunula v tabulce Východní konference na šesté místo. New Jersey, kterému už v osmém utkání chyběl zraněný brankář Vítek Vaněček, je deváté.

Osmé místo drží s pětibodovým náskokem Philadelphia. Flyers v neděli nevyužili zaváhání Devils a na ledě Pittsburghu prohráli 6:7. Výhru Penguins řídil gólem a třemi nahrávkami Sidney Crosby.

Tabulka NHL