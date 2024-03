Nosek se prosadil po přihrávce Paláta, Mrázek v NHL vychytal výhru 26 zákroky

Tomáš Nosek (31) vstřelil v NHL po přihrávce Ondřeje Paláta (32) druhý gól sezony. Po akci českých hokejistů vedlo New Jersey nad Ottawou 2:1, ale prohrálo 2:5. Chicago i díky 26 zákrokům Petra Mrázka (32) zvítězilo na ledě San Jose 5:4 v prodloužení, přestože v úvodních 22 minutách nabralo čtyřgólové manko. Boston podlehl na ledě Philadelphie 2:3, přišel o první místo v soutěži a David Pastrňák (27) dál čeká na stý bod v sezoně.

New Jersey prohrávalo 0:1, ale v úvodní minutě prostřední třetiny otočilo během 36 sekund na 2:1. Druhý gól Devils padl po české souhře: Palát i přes tlak bránícího hráče poslal puk z pravého kruhu do levého Noskovi, který se prosadil střelou bez přípravy. Zbytek zápasu ale patřil Ottawě, která kontrovala v rozmezí 25. až 30. minuty třemi trefami.

"Přestalo nám to jít. Špatně jsme se rozhodovali, kazili jsme přihrávky. Potřebujeme hrát příští zápas lépe," uvedl ke ztrátě vedení Nosek, který stejně jako Palát zaznamenal v posledních třech duelech tři body.

První dvě branky v San Jose vstřelil Thomas Bordeleau, který překonal Mrázka tečí a střelou z pravého kruhu. Další dva góly domácích přidal na začátku druhé třetiny Fabian Zetterlund. Prosadil se z mezikruží a v přesilové hře zakončil kombinaci do odkryté branky. Chicago snížilo ještě v prostřední části na 4:2 a prodloužení si vynutilo v čase 59:13 při hře bez gólmana. Obrat završil Seth Jones, který v zápase skóroval dvakrát.

"Využili své šance. Trochu jsme se také odchýlili od hry, která nám přinesla čtyřgólový náskok. Ale líbilo se mi, jak jsme hráli," uvedl trenér San Jose David Quinn. "Když prohráváte 0:4, tak je velmi důležitý první gól. Nastartuje vás, cítíte se lépe. Jakmile přidáte druhý, jste zpátky v zápase," vysvětlil Ryan Donato, který se podílel na obratu třemi body (1+2) a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

Boston v závěrečných deseti minutách dvakrát odpověděl na branky, který dal útočník Philadelhie Travis Konecny, první hvězda zápasu. Duel rozhodl v 59. minutě Tyson Foerster. Pastrňák po úterním hattricku do sítě Ottawy vyšel naprázdno ve druhém utkání za sebou a zasekl se na 99 bodech (44+55). Stobodovou hranici překonal havířovský rodák v minulé sezoně jako druhý český hokejista v historii po Jaromíru Jágrovi.

Boston přeskočily v tabulce dva týmy. New York Rangers, kteří udolali Floridu 4:3 po nájezdech. Rozstřel rozhodl Artěmij Panarin, který skóroval v základní hrací době dvakrát. Před Bruins se dostal i Vancouver po výhře 4:2 nad Calgary. V sestavě vítězného týmu si připsal Filip Hronek tři kladné body do statistiky +/-.

David Rittich vychytal minule nulu, ale v sobotu zůstal na střídačce Los Angeles. Kalifornský tým porazil i bez něj Tampu Bay 4:3 v prodloužení, byť v závěrečných čtyřech minutách ztratil po gólech Stevena Stamkose vedení 3:1.

Nashville zdolal Detroit 1:0 brankou Filipa Forsberga z 55. minuty. Čisté konto vychytal Juuse Saros, zastavil 22 střel. Predators bodovali v sedmnáctém utkání za sebou, z toho patnáctkrát vyhráli. Poražení drží ve Východní konferenci poslední postupovou příčku do play off. O bod zpět je Washington a o tři New York Islanders, který zvítězil nad Winnipegem 6:3.

Jordan Kyrou zazářil hattrickem a pomohl St. Louis k výhře 5:4 v prodloužení na ledě Minnesoty. Oba celky jsou v Západní konferenci první pod čarou pro play off. Poslední postupové místo zaujímá Vegas, který zdolal Columbus 4:2 a udržel čtyřbodový náskok před Blues.

