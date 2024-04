První třetinu jsem se cítil strašně, ale pak jsem se do toho dostal, řekl dvougólový Kodýtek

Dvěma góly zařídil útočník Petr Kodýtek (25) vítězství českých hokejistů v Bratislavě nad Slovenskem 4:1. Polepšil si v 36. vystoupení v národním týmu šest branek a potvrdil, že se mu v této sezoně střelecky daří. V reprezentaci dal celkem čtyři branky v osmi duelech. Ve finském Ilvesu Tampere, kam zamířil loni z Plzně, nastřílel 168 centimetrů měřící forvard v 64 duelech včetně play off 21 gólů.

"Samozřejmě jsem za ty góly rád. Pomohlo nám to, takže dobré," řekl novinářům Kodýtek. Nejdříve ve 48. minutě poslal český tým do vedení po rychlém protiútoku, kdy se k němu odrazil puk, který pohotově poslal za záda Stanislava Škorvánka. Za šest minut skóroval z dorážky poté, co Jakub Rychlovský trefil po přihrávce Pavla Kousala jen levou tyč prázdné branky.

Tato situace jejich útok při oslavě branky hodně pobavila. "Jen jsme se smáli. Byly to takové posměšky, ale v dobrém, nebylo to nic špatného. Mně se něco podobného stalo ve Finsku, takže jsem si na to hned vzpomněl. Ale dobře to dopadlo, byl z toho gól, takže si myslím, že se tím nemusí vůbec trápit," uvedl směrem k autorovi nechtěné asistence o tyčku Rychlovskému.

Statistiky utkání. Livesport

Jejich formace do pátečního duelu v Trenčíně, kde Češi vyhráli 4:2, nezasáhla. "První třetina nebyla úplně ideální. Myslím si, že my, co jsme nehráli, tak jsme se rozkoukávali. Já jsem se první třetinu cítil strašně. Ale potom už jsem se do toho dostal. Přišlo mi, že tady bylo docela velké teplo a led taky nebyl úplně ideální, ale pro každého to bylo stejné. Jsem rád, že potom se to zlepšilo a hráli jsme líp jako lajna," podotkl Kodýtek.

V závěru se dostal na led v oslabení v době, kdy hrál soupeř power play, ale na dovršení hattricku do prázdné branky nemyslel. "Samozřejmě kdyby tam byla šance, tak by to bylo pěkné. Ale jelikož jsme měli oslabení, spíš jsme se soustředili s Ondrou (Kovařčíkem) to ubránit, dostat to ven a zase vystřídat. To byla naše práce. Nic se neděje, že to nepřišlo," uvedl Kodýtek.

Stejně jako v pátek si celky po utkání vyzkoušely samostatné nájezdy, které Češi prohráli 0:3. Jedním z neúspěšných exekutorů byl i Kodýtek. "Trénovali jsme to asi jednou nebo dvakrát. Jenom ti, co jsme nehráli v pátek, tak jsme si dali pár nájezdů, když jsme tady byli sami trénovat. Já jsem vůbec nepočítal s tím, že pojedu, protože v sezoně moc nejezdím. Bylo to překvapení. Bohužel to nevyšlo, měl jsem střílet nahoru, gólman to chytil," prohlásil Kodýtek.

Nechtěl spekulovat, jestli si svým výkonem řekl o pokračování v boji o nominaci na mistrovství světa v Praze i na Českých hrách v Brně. "Vůbec netuším. Nic nečekám, prostě co mi řeknou, to bude. Ať už to bude tak, nebo tak, jsem rád, že jsem tady vůbec mohl být, a to je pro mě důležité," prohlásil Kodýtek, který má podle svých slov na prvním místě tým. "Moje zkušenost je taková, že vždycky musím stavět tým před sebe. Myslím si, že by to tak mělo být."

Kouč Rulík oznámí další nominaci až v pondělí, ale Kodýtek nervózní nebude. "Já osobně jsem tak nějak v pohodě. Mám čisté svědomí, že jsem do toho dal všechno. Myslím si, že jsem nic nevypustil. Samozřejmě nějaké chyby tam byly, ty jsou vždycky," doplnil.

Chystá se v neděli sledovat v televizi rozhodující sedmé finále extraligy mezi Pardubicemi a Třincem. "Já sleduju tak nějak průběžně všechno, a co víc si přát než sedmý zápas finále. Určitě se budu koukat. Myslím, že všichni kluci to tak nějak sledují. Myslím si, že to bude pěkný hokej. Já to přeju Třinci," dodal Kodýtek.