Rulík by se raději soupeřům z MS v přípravě vyhnul, další nominaci oznámí v pondělí

Čeští hokejisté v Bratislavě navázali na páteční výhru z Trenčína 4:2 a po výsledku 4:1 v odvetě se Slovenskem udrželi vítěznou šňůru v přípravě na květnové mistrovství světa v Praze. Pro kouče Radima Rulíka (58) budou duely i vodítkem pro další nominaci na České hry (Betano Hockey Games) v Brně, kam by se už měly zařadit i posily z NHL. Kouč dnes novinářům řekl, že další nominaci oznámí až na pondělní tiskové konferenci v Praze.

"Byl to jiný zápas než v Trenčíně. V první třetině jsme nehráli dobře do defenzivy, měli jsme tam moc okének a Slováci byli nebezpeční, párkrát nás přečíslili. Se štěstím jsme to zvládali a pomohla nám vydařená akce a gól na 1:0," řekl Rulík a zmínil branku Davida Špačka z 12. minuty. "Pak už jsme byli lepší, měli jsme územní převahu. Škoda vyloučení, která nás poslala do tří a soupeř vyrovnal."

Slováci sice 11 sekund před koncem druhé třetiny díky Lukáši Cingelovi vyrovnali na 1:1, ale Češi třemi góly v závěrečné části rozhodli. "Řekli jsme si, že už se chceme faulů v útočném pásmu vyvarovat, ale už to nemá cenu rozpitvávat. Chtěli jsme pak navázat na druhou třetinu, což se nám naštěstí povedlo. Za to jsme si vítězství zasloužili," řekl Rulík.

Statistiky utkání. Livesport

Teď se svými asistenty Jiřím Kalousem, Tomášem Plekancem, Markem Židlickým a trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem vybere kádr na České hry. "Kdyby se prohrálo, některá rozhodování by nám to možná usnadnilo. My jsme šestkrát vyhráli, o to je to teď těžší. Rozhodnutí uděláme, nic jednoduchého to nebude," uvedl. Žádné škrty v kádru zatím neudělal.

"Když jsem mluvil minulý týden, zmiňoval jsem, že vyřazená jména oznámím už po dnešním zápase. Tehdy jsem ale nevěděl, že bude na pondělí svolaná nominační tisková konference na České hry. V kabině jsem hráčům oznámil, že tyhle dva duely jsou součástí rozhodování. Ještě potřebuju 24 hodin, abych utkání zanalyzoval a vše zasadil do mozaiky, kterou s realizačním týmem chystáme. Nominace se tedy oznámí v pondělí," doplnil Rulík.

Šedesát až osmdesát procent hráčů už ví. "U dvaceti až čtyřiceti procent ještě musíme zvážit všechna pro a proti. Jak jsou hráči využitelní, jestli mohou hrát přesilovky i oslabení, nebo jen přesilovky a jen oslabení. To všechno bude hrát roli. Chceme rozhodnutí udělat s nejlepším vědomím a svědomím," ujistil kouč.

Posily bude mít nejen ze Severní Ameriky, ale vyhlíží je i z finále extraligy mezi Pardubicemi a Třincem, které rozhodne v neděli až sedmý zápas. "Máme představu, koho z finalistů oslovíme. Ale samozřejmě hraje se naprosto na hraně, chraň bůh, ale může dojít k nějakému zranění. S kluky v kontaktu nejsem, takže ani nevím, jestli jsou stoprocentně fit. To se všechno dozvíme. Teď je nebudeme rušit, čeká je sedmý zápas finále, nejdůležitější duel sezony," konstatoval Rulík.

V generálce v Brně jeho tým prověří po vítězných dvojzápasech s Německem, Rakouskem a Slovenskem tradiční soupeři z Euro Hockey Tour Finové, Švédové a Švýcaři. "Se Slovenskem to pro nás byly dobré zápasy, mají kvalitní a takticky dobře vedený tým. Ale Švédsko, Švýcarsko a Finsko, druhé dva navíc máme i ve skupině na mistrovství světa, bude nejvyšší úroveň přípravy. Kdybych si teda mohl vybrat, tak bych nechtěl mít přípravu se dvěma celky, které nás čekají na šampionátu. Navíc Finové hned na úvod. Ale takhle to je nastavené, nechci to kritizovat, nachystáme se na to," podotkl Rulík.

S dosavadními testy je spokojený. "Byly nějaké věci, které nebyly ideální, ale tak to je vždycky. Pro mě je nejdůležitější, abychom se týden od týdne a zápas od zápasu zlepšovali. To je cesta, kterou chceme jít. Od hráčů potřebujeme vidět zlepšující se sebevědomí, aby ukázali obrovské srdce a nechali na ledě všechno," dodal Rulík.