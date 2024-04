Důležitá druhá výhra, osmnáctka zdolala na mistrovství světa Švédy 3:2 po nájezdech

Česká hokejová osmnáctka vyhrála na mistrovství světa ve finském městě Vantaa nad Švédskem 3:2 po samostatných nájezdech a připsala si druhou výhru ze tří zápasů. Svěřenci trenéra Davida Čermáka sice ztratili dvoubrankový náskok, ale v rozstřelu se radovali díky vítězné brance Adama Titlbacha. Poslední duel v základní skupině B je čeká v pondělí od 14 hodin proti Kazachstánu.

"Pro nás je to velmi důležitá výhra. Chtěli jsme je poprvé v této sezoně porazit a to se nám povedlo. Říkali jsme klukům, že teď je nejlepší doba na to jim to vrátit. Zítra to musíme potvrdit s Kazachstánem a pak bychom šli do čtvrtfinále z druhého místa, což by pro nás byla dobrá výchozí pozice," řekl webu Českého hokeje Čermák.

Ve 13. minutě se Češi v přesilové hře při Eliassonově vyloučení sice radovali z gólu, ale předčasně. Poletín při dorážce dostal puk do branky bruslí a sudí Burzminski a Druseiks podle videa ponechali bezbrankový stav.

Při dalším Eliassonově trestu v čase 25:58 už se český tým dočkal vedení. Střelou z levého kruhu otevřel skóre Sikora. Ve 33. minutě v přečíslení nabídl Titlbach puk Jechovi, který z pozice mezi kruhy zvýšil na 2:0.

Statistiky utkání. Livesport

Vzápětí měl velkou možnost snížit po Walleniusově přihrávce Sterner, ale Milota se stihl přesunout a zasáhl levým betonem. Další šance neproměnili Fernström a Zetterberg, ale 28 sekund před koncem druhé třetiny už zkorigoval stav Eklund, který zblízka proměnil Lindbergovu přihrávku.

V čase 48:32 byl Curran faulován v úniku, ale nařízené trestné střílení Benák neproměnil. Švédové se dočkali vyrovnání v 54. minutě při Mrtkově vyloučení, kdy se po Zetterbergově pasu trefil z pravého kruhu k bližší tyči Eriksson.

V prodloužení měl největší šanci Benák, ale švédský gólman zasáhl. V nájezdech se prosadili všichni tři čeští exekutoři Sikora, Titlbach a Benák, za Seveřany uspěl ze čtyř jen Eriksson.

