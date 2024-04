Špaček dostal pochvalu od slavného otce a další den dal gól: Nádhera, užil jsem si to

V pátek si při svém debutu v české hokejové reprezentaci připsal při výhře nad Slovenskem v Trenčíně (4:2) obránce David Špaček (21) první bod za asistenci a v dnešní odvetě v Bratislavě přispěl k vítězství v Bratislavě 4:1 premiérovou brankou. Po prvním vystoupení si vyslechl pochvalu od svého otce Jaroslava, olympijského vítěze z Nagana, trojnásobného mistra světa a také bývalého asistenta trenéra národního týmu. Po obou zápasech pak i od reprezentačního kouče Radima Rulíka.

Špaček v prvním souboji se Slováky svým ofenzivním výpadem připravil gól na 2:0 pro Jakuba Fleka. V Bratislavě si ve 12. minutě najel po pravé straně na přihrávku Ondřeje Kašeho, střelou z pravého kruhu k protější tyči překonal Stanislava Škorvánka a otevřel skóre. "Myslím, že pro každého je sen si zahrát za národní tým a ještě k tomu dát gól, je to fakt nádhera. Užil jsem si to," řekl Špaček novinářům po utkání.

A pochválil Kašeho, který jej vyslal do volného prostoru od levého mantinelu, než se vydal vystřídat. "Sehráli jsme to přes levé křídlo, protečovali jsme to, ve středním pásmu mi to nahrál Ondra Kaše. Já už jsem věděl, že toho beka překonám. Dostal jsem to jako na podnose. Stačilo zamířit a dát gól," podotkl Špaček.

V pátek večer probíral svůj debut s rodinou a od otce, bývalého obránce Plzně, Slavie, Färjestadu, Floridy, Chicaga, Columbusu, Edmontonu, Buffala, Montrealu a Caroliny, na svůj výkon dostal pozitivní ohlas. "Dostal jsem pochvalu, že jsem hrál dobře. Ale nějak jsme si to úplně nebral a šel jsem do dalšího zápasů, že chci podat ještě lepší výkon než předtím," podotkl Špaček, jehož předloni draftovala v 5. kole na 153. místě Minnesota a v této sezoně působil na její farmě v Iowě.

Třebaže rád podporuje ofenzivu, takový bodový přísun na startu reprezentační kariéry nečekal. "Určitě to potěší. Takhle jsem letos úplně nebodoval, jak jsem chtěl. Snažím se hrát dobře do obrany, a když to jde, tak zaútočit. Mám to rád. Myslím že každý rád dává góly nebo na ně nahrává," uvedl Špaček, který si v AHL připsal v 61 zápasech 12 bodů za tři branky a devět asistencí.

V pátek Češi rozhodli třemi góly v úvodní třetině, tentokrát třemi brankami v závěrečném dějství. "Myslím si, že první třetina byla lehce pomalejší. Slováci tam byli trošku víc na puku. Ve druhé třetině jsme udělali zase zbytečné fauly jako v předešlém zápase. Řekli jsme si, že ve třetí se budeme snažit hrát pět na pět, to se nám povedlo. Dali jsme góly a vyhráli," pochvaloval si Špaček.

Střelci utkání. Livesport

Realizační tým kouče Rulíka zná z velké části z reprezentační dvacítky, s kterou slavil loni na mistrovství světa stříbro. "Systém jsem znal, hráli jsme ho na dvacítkách v Halifaxu, kde jsme měli stejné trenéry. Od klubu se to trochu lišilo, ale zvykl jsem si a podal jsem nejlepší výkony, co jsem mohl," prohlásil Špaček.

Doufá, že se dostane i do kádru i pro České hry v Brně v příštím týdnu. "Určitě nějaké napětí tam je, ale myslím, že jsem odehrál dva dobré zápasy. Tak uvidím, jestli se tam dostanu, nebo ne. Budu rád, když dostanu další zápas na další akci," podotkl Špaček.

Rulíka Špaček svými výkony nijak nepřekvapil. "Celý realizační tým ho dobře zná z mistrovství dvacítek. Už loni jsem tvrdil, že když bude mít štěstí na organizaci, nakoukne do NHL. Bohužel se to nestalo, hrál na farmě, ale i tak je to hokejista s obrovským potenciálem. Už v tak mladém věku má nejen talent, ale i skvěle nastavenou hlavu," prohlásil Rulík.