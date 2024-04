Palát pomohl Devils gólem. Mrázek vytasil v NHL 42 zákroků, bodovali Pastrňák, Zacha i Jiříček

Petr Mrázek zastavil v NHL hokejistům Dallasu 42 střel, dovedl Chicago k výhře 3:2 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Ondřej Palát pomohl jedním gólem k vítězství New Jersey 4:3 na ledě Ottawy. David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli shodně asistencí k výhře Bostonu 3:2 v prodloužení nad Floridou. Columbus i díky přihrávce Davida Jiříčka porazil Philadelphii 6:2. Asistence Filipa Hronka nestačila Vancouveru, který podlehl v Los Angeles 3:6.

New Jersey položilo základ úspěchu v úvodní třetině, po níž vedlo 3:0. Palát vstřelil druhý gól týmu, prosadil se tečí a zaznamenal jedenáctou trefu sezony. Devils disponovali tříbrankovým náskokem (4:1) i po druhé třetině, ale v závěru se po snížení na 3:4 strachovali o výsledek.

"Trošku jsme po těch dvou gólech znervózněli. Nebyli jsme sebevědomí s pukem, ale udrželi jsme výhru a to je hlavní," řekl Palát, který skóroval ve druhém utkání za sebou. Ottawa podle útočníka Bradyho Tkachuka, jenž se blýskl 16 hity, odehrála nejlepší třetí třetinu v sezoně. Ale vyrovnat jim nedovolil brankář Jake Allen. "Celý zápas chytal skvěle a vytáhl několik skvělých zákroků v posledních deseti minutách, kdy jsme nehráli dobře," ocenil Palát.

Do zápasu zasáhla čtveřice českých hráčů: na domácí straně Dominik Kubalík s Jiřím Smejkalem, za vítěze nastupoval s Palátem ve třetí řadě Tomáš Nosek.

Boston inkasoval už po 37 sekundách hry, ale otočil na 2:1 s přispěním českých hráčů. Oba si připsali u gólu druhou asistenci. Zacha přistrčil puk u levého mantinelu Dantonu Heinenovi, po jehož přihrávce vyrovnal z mezikruží Charlie McAvoy. Pastrňák zavezl v přesilové hře puk do pásma, předal jej Bradu Marchandovi, jehož pas usměrnil do sítě Charlie Coyle. O výhře Bruins rozhodl v prodloužení z úniku Jesper Boqvist.

Mrázek nastoupil poprvé v kariéře v základní části NHL k padesáti zápasům od úvodní minuty. "Nejdůležitější je být zdravý," komentoval Mrázek svůj nový rekord. "Hodně mě v posledních dvou letech posunula dopředu i spolupráce s Jimmym (trenérem gólmanů Chicaga Waitem). Jsem za to vděčný," doplnil.

V jubilejním startu se český gólman nejvíce zapotil ve druhé třetině, v níž Dallas vyhrál na střely 23:5. Navzdory převaze ale Chicago odskočilo v rozmezí 25. až 29. minuty z 0:0 na 3:0. "Šli po nás tvrdě. Přestávku mezi druhou a třetí třetinou jsem potřeboval," komentoval Mrázek zápřah.

Mrázek odolával až do 36. minuty, než Roope Hintz usměrnil na hranici brankoviště přihrávku nad beton. V polovině třetí třetiny jej překonal z dorážky Mason Marchment, ale rozhodčí gól neuznali kvůli nedovolenému bránění brankáři. Dallas si vzal trenérskou výzvu, verdikt se nicméně nezměnil. Platila až teč Jamieho Benna z 56. minuty. Chicago protestovalo marně, že zasáhl puk vysokou holí. Domácí ale udrželi cenné vítězství nad lídrem Západní konference.

"Jsme stále v procesu učení," uvedl Mrázek, který v posledních čtyřech zápasech inkasoval jen sedmkrát. "Učíme se, jak dotahovat do vítězného konce tyto zápasy, jak hrát proti týmům, jakým je Dallas, který patří ke dvěma třem nejlepším týmům NHL. Potřebujeme se naučit, jak zvládat tyto zápasy mentálně, fyzicky. Musíme se naučit dodržovat herní plán a dovést zápas do vítězného konce, když vedeme. Jsem rád, že se to dnes povedlo," doplnil.

Mrázek si ve své kariéře připsal jen ve dvou zápasech více zásahů než v sobotu proti Dallasu. Chvála se něj hrnula za předvedený výkon ze všech stran. "Podržel nás. Tak, jak celou sezonu. Hráli jsme hodně v obranném pásmu, kolem branky bylo rušno," uvedl obránce Chicaga Seth Jones, autor vítězné branky. "Celý zápas chytal solidně. Udržel nás v zápase a dal nám šanci najít cestu k vítězství," doplnil trenér Luke Richardson.

Všech šest branek Columbus dali obránci. Vyrovnali tím rekord Washingtonu z roku 1992 v počtu gólů vstřelených beky. Dvakrát se prosadili Zach Werenski a Damon Severson. Jiříček se zapsal do statistik ve 36. minutě u trefy na 4:1. Dvacetiletý Čech přihrál podél modré čáry svému parťákovi z obrany Nicku Blankenburgovi a jeho nahození od levého mantinelu prošlo díky clonícím hráčům až do sítě.

Philadelphia prohrála posedmé v řadě a vypadla ve Východní konferenci z postupového místa do play off. V elitní osmičce ji vystřídal Pittsburgh, který doma zdolal Tampu Bay 5:4 i díky třem bodů Jevgenije Malkina (2+1). Penguins získali v posledních osmi zápasech 14 z 16 možných bodů.

V dresu Tampy Bay přihrál na tři góly Nikita Kučerov a upevnil si první místo v produktivitě soutěže. Před Nathanem MacKinnonem z Colorada vede o pět bodů.

V zápase v Pittsburghu došlo i k jedné nepříjemné situaci. Rozhodčí Steve Kozari se srazil ve 47. minutě s obráncem Tampy Bay Haydenem Fleurym a hrací plochu opustil na nosítkách. Sudí hýbal všemi končetinami, ale byl převezen z preventivních důvodu do nemocnice.

Hronek založil na začátku třetí třetiny akci, ze které Dakota Joshua snížil na 2:4. Český obránce se zlepšil na 48 bodů (5+43) a ve zbývajících pěti zápasech Vancouveru by mohl poprvé v kariéře atakovat hranici padesáti bodů.

William Eklund zařídil svým prvním hattrickem v NHL, který zkompletoval v prodloužení, výhru San Jose 3:2 nad St. Louis. První výhru v soutěži tak vychytal Devin Cooley, který kryl 34 střel. Jejich spoluhráči Jan Rutta a Filip Zadina nebodovali.

Tabulka NHL