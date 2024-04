Trenérský štáb národního týmu rozšíří pro šampionát kromě Augusty také Gross

Reprezentačním trenérům v čele s hlavním koučem Radimem Rulíkem (58) pomůže během mistrovství světa v Praze a Ostravě vedle trenéra dvacítky Patrika Augusty (54) také Pavel Gross (55), jenž má za sebou po dlouholetém působení v Německu první sezonu na střídačce Sparty.

"Byl jsem pomoct na dvacítkách, tedy byl k dispozici, abych to nepřeháněl. Byl jsem tam jako takový ten trenér seshora, abych sledoval nejen hru naší dvacítky, ale trošku i soupeřů. Byli jsme domluvení, že Patrik zase na mistrovství světa pomůže nám. Jde samozřejmě o Prahu a je to turnaj, na který musíme být připravení úplně maximálně po všech stránkách. I proto jsem už v sezoně oslovil Pavla Grosse," uvedl Rulík.

Přivítal, když kouč bronzového týmu extraligy jeho nabídku přijal. "Vím, jak je pracovitý a že má hodně podobný pohled na hokej, jak máme my tady. Po sezoně jsem mu dal prostor a nechtěl ho bombardovat, protože to pro něho po vyřazení Sparty určitě nebyla lehká situace, ale teď jsme se spojili a Pavel mi řekl, že by chuť měl. Jsem rád, že to takhle dopadlo, došlo k dohodě a pomůže Patrikovi," pochvaloval si.

Oba by měli skautovat hru soupeřů. "Protože my se samozřejmě budeme zaměřovat hlavně na naši hru. Ale potřebujeme i zkušené trenéry, kteří nám trochu oskautují soupeře, co nás budou čekat, a samozřejmě nám pomůžou seshora během našich zápasů. Je to věc, která je v zámoří úplně běžná. Kanada tady bude mít nejednoho takového trenéra. A když my budeme mít dva, budeme to mít posichrované po všech stránkách," přemítal hlavní trenér.

Augusta i Gross by měli působit zejména v Praze. "Ale ještě se domluvíme, co a jak. Samozřejmě budou mít videa potenciálních soupeřů, všechno máme připravené. A pokud by chtěli vyloženě na nějaký zápas do Ostravy, tak to žádný problém nebude. Ještě se domluvíme," uvedl Rulík.