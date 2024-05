Krajánci v Evropě: Finálové zklamání ve Finsku, Švédsku i Německu. Titul slaví jen Hrubec

Evropské hokejové soutěže už znají své šampiony. Čeští zástupci však ve většině případů úspěch neslavili a na vysněné trofeje nedosáhli. Platí to jak pro české trio působící ve finském klubu Lahden Pelicans, tak pro duo krajánků, kteří s Bremerhavenem poprvé v historii okusili finálovou účast v německé lize. Vítězně neskončila ani kampaň Rögle, které se alespoň jako náhradní gólman zúčastnil Petr Kváča (26). Jediným, kdo pozvedl trofej nad hlavu, se stal brankář Šimon Hrubec (32) hájící barvy Curychu. V play off navíc sehrál významnou roli a udržel hned pět čistých kont.

Finská Liiga poznala svého vítěze v neděli. V pátém utkání finálové série pohádkový příběh nedopsalo trio českých hokejistů Filip Král, Luboš Horký a Michal Jordán. Nad síly jejich Pelicans se ukázala být Tappara, která šla do play off z prvního místa v tabulce, a byla jasným favoritem na celkové vítězství. Tým z Lahti přitom svou formu načasoval perfektně a svůj nejlepší hokej předváděl právě k závěru sezony. Ve vyřazovací části přešel ve čtvrtfinále přes IFK Helsinky a v semifinále přes Kärpät Oulu.

V minulém týdnu Pelicans nejprve padli těsně 2:3, poté se jim ale povedlo sérii zdramatizovat domácím triumfem 2:1 po prodloužení. V obou utkáních dal po jedné brance 26letý český útočník Horký. Také v dalším duelu na svém kluzišti sahal klub z Lahti po výhře, jenže nakonec padl v prodloužení 3:4. Nadmíru se zápas povedl Královi, který v něm zaznamenal hned tři primární asistence. Z krajánků se zapojil znovu také Horký, který přidal jednu sekundární nahrávku, když se podílel na třetí trefě Pelicans.

Poté se finále opět přesunulo do Tampere Deck Areny, kde se stalo jednostrannou záležitostí. Tappara zvítězila dvakrát za sebou 3:0, a v neděli si tak přebrala titul pro mistra Finska. Povedlo se jí to už potřetí v řadě. Nejužitečnějším hráčem play off byl vyhlášen její gólman Christian Heljanko. Co se týče produktivity, nejlépe si ve vyřazovací části vedl Král, který zaznamenal dohromady (1+7), Horký dal naopak nejvíce branek a připsal si (4+3), Jordán své krajany doplnil počinem (1+2).

Tappara získala už 20. titul a potvrdila roli nejúspěšnějšího finského týmu.

Rögle vstoupilo do play off švédské SHL sice až z devátého místa, přesto se probilo do finále. V něm proti němu stanula po základní části třetí Skelleftea. Střetnutí obou týmů přihlížel ve všech případech jen ze střídačky český gólman Petr Kváča. Jeho Rögle nicméně na vysněný cíl nedosáhlo, v sérii prohrálo 1:4 na zápasy, a skončilo tak těsně pod vrcholem. Skelleftea vybojovala 10 let od zisku toho předchozího svůj čtvrtý švédský titul.

Výsledky finálové série National League mezi Curychem a Lausanne se přelévaly ze strany na stranu. V utkáních mezi danými soupeři platilo ale jedno pravidlo: Vítězí ten, kdo hraje doma. A to se nezměnilo ani v sedmém zápase, v němž na svém ledě kraloval Curych. A to zejména okolo druhé přestávky, kdy vstřelil oba své góly. V brance švýcarského mistra strávil celý zápas Hrubec, který kryl všech 25 protivníkových střel. Ve finálové sérii udržel dvě čistá konta. V play off se blýskl celkem pěti zápasy bez obdržené branky, v základní části se mu to přitom podařilo pouze jednou.

Na straně poražených do hry zasáhl český útočník Jiří Sekáč, v rozhodujícím utkání ale nebodoval. V sérii se ovšem podílel na dvou domácích výhrách. V prvním případě se jednou prosadil při výhře 5:2, podruhé asistoval při vítězství 5:3. Celkem ve vyřazovací části zaznamenal šest gólů a pět asistencí. Curych získal jubilejní 10. titul, naposledy se radoval na konci sezony 2017/18.

Velkým úspěchem mohla skončit sezona Vladimíra Emingera a Dominika Uhra, jenže ve finálové sérii německé DHL byly rozhodujícím faktorem zkušenosti. Trofej pro vítěze soutěže tak získali Eisbären Berlín. Zatímco celek z hlavního města získal celkově 10. titul a třetí za poslední čtyři sezony, Fischtown Pinguins z Bremerhavenu nakoukli do finále play off vůbec poprvé v historii.

Do jejího začátku si přitom ve vyřazovací části počínali suverénně a po cestě vyřadili například Red Bull Mnichov. Berlíňané vyhráli sérii 4:1 na zápasy, přičemž ji ukončily v pátek triumfem 2:0. Uher ani Eminger ve finále nebodovali, napříč play off si připsali (2+1), respektive (0+3).