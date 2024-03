Týden v NHL: Hledá se 18 tisíc Jágrů, rvačka na tréninku Detroitu a mistr úvodních minut Tampy

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Nejproduktivnější hráč

Tři hráči dokázali sesbírat sedm bodů, ale jen Nikita Kučerov z Tampy Bay k tomu potřeboval pouze dvě utkání a udržel si tak průměr 3,5 bodu na utkání. Lídr Lightning zazářil především proti New York Rangers, výhru 6:3 zařídil gólem a čtyřmi nahrávkami. Ke dvěma gólům mu navíc stačily pouze dvě střely.

Brankář týdne

Dlouhé měsíce byl mimo sestavu kvůli zranění, ale od začátku března je Frederik Andersen zpět v kleci Caroliny a zatím pouze vyhrává. V týdnu kromě Ottawy zastavil hlavně silnou Floridu, od které si nenechal dát ani gól a zapsal první nulu sezony a 25. kariéry. Celkem lapil 52 střel a úspěšnost zákroků vytáhl na 96,2%. Pro Canes před play off důležité faktory.

Čech týdne

Arizona se s největší pravděpodobností do play off nechystá, ztráta Coyotes na poslední postupovou pozici už je celkem vysoká. Ale Karel Vejmelka by se třeba mohl ucházet o brankářskou pozici na blížícím se MS v Česku, výkony podává skvělé.

V týdnu sice nejprve tým s ním v bráně nestačil na Minnesotu, ale Vejmelka inkasoval jen dvakrát. Následně v sobotu pomohl k výhře 4:1 nad New Jersey. V obou zápasech zastavil celkem 64 střel a udržel si úspěšnost zákroků 95,5%. Výhra nad Devils byla jeho 40. ligová v kariéře.

Highlight týdne

Během čtvrtečního utkání mezi Pittsburghem a San Jose (6:3) měli fanoušci dostávat figurku Jaromíra Jágra, ale kontejner se vzácným obsahem 18 tisíc postaviček byl údajně vyloupen. "FBI už na tom pracuje a já jsem se rozhodl, že jim pomůžu. Postavičky vrátíme," řekl Jágr

Brzy se k celému příběhu vyjádřil také třeba populární maskot rivala z Philadelhpie Gritty, ten na sociální síti přidal krátké video, které říká, že by si přál, aby si lidé mysleli, že to udělal on. Vtipné popíchnutí od konkurence.

Je celý příběh pravdivý, nebo jde jen o šikovný marketingový trik?

Statistika týdne

NHL se ve statistikách vyžívá, to není žádná novinka. Své o tom určitě ví i Steven Stamkos, kapitán Tampy Bay v sobotu proti Floridě skóroval v čase 00:20, pošesté v kariéře dal gól v úvodní minutě utkání a přeskočil bývalého kapitána mužstva Vincenta Lecavaliera, se kterým se dosud o týmový rekord dělil.

Ze sociálních sítí

Ve značně nevhodnou chvíli zastihla Detroit série sedmi proher a frustrace musela z hráčů ven. Obránce Ben Chiarot a útočník Lucas Raymond se do sebe pustili v průběhu týdne na tréninku a nejspíš to pomohlo. V sobotu Red Wings sérii přerušili důležitou výhrou nad Buffalem, které s týmem z Michiganu také soupeří o play off.

"Vidět v této fázi sezony rvačku na tréninku je alarmující. Jakmile někdo nebude v týmu tahat za jeden provaz, musí pryč," napsal na sociální síti X bývalý dlouholetý ligový obránce Jason Demers.

Fotografie týdne

Žádný rodilý Američan v NHL nesesbíral tolik bodů, jako Mike Modano. A přesně proto se v Dallasu rozhodli, že před halou American Airlines Center bude mít bývalý špičkový centr vlastní sochu. Odhalena byla v sobotu, více o slavnostní události v článku.

Modano pózuje s čerstvě odhalenou sochou. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Jsem moc rád, že se vrací NHL do Prahy, je to dobrý krok. Myslím si, že pro hokejisty to dlouhé cestování není jednoduché, ale to je asi to nejmenší, hlavně pro Čechy. Zahrát si před rodiči a kamarády v dresu týmu NHL vlastně "doma", to je určitě zážitek, který za to stojí. Pro hráče ze Severní Ameriky je to taky skvělá zkušenost, Praha je přece krásná.

Dlouhodobě cením, že liga rozšiřuje povědomí o lize v Evropě, chuť po kvalitním hokeji je tu obrovská a sledovat zápasy s časovým posunem je náročné. A jestli já dorazím? To asi těžko. (smích) Tentokrát maximálně v televizi, budu v tu dobu v Kanadě."