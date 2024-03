Po nuceném odvodu k armádě si konečně splní sen v NHL. Fedotov se připojil k Philadelphii

Ruský brankář Ivan Fedotov (27) se po letech komplikací připojil k týmu Philadelphie, který ho před devíti lety draftoval do NHL. V novém působišti se hokejista, jenž byl v roce 2022 místo cesty do USA násilně odveden do ruské armády, objevil den poté, co CSKA Moskva nečekaně oznámil, že s ním ukončil smlouvu. Generální manažer Danny Briere o podrobnostech jeho příchodu nechtěl na pátečním představení hráče v klubu hovořit.

"Detaily vynecháme. Má toho za sebou v kariéře hodně. Má toho za sebou hodně i v osobním životě. Jsme nadšení, že je u nás," řekl podle agentury AP. Je přesvědčen, že Fedotov za dlouhé čekání a všechny komplikace stál a prokáže to už v bojích o play off.

Fedotov měl do Philadelphie namířeno už v červenci 2022, pět měsíců po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Tehdy ho ale v Petrohradu zadržela policie, protože se podle prokuratury vyhýbal vojenské službě. Odvelen byl za polární kruh, i když měl po vydařené sezoně v KHL a zisku titulu s CSKA uzavřenou smlouvu s Flyers.

Po návratu z roční služby podepsal vloni v létě dvouletou smlouvu s CSKA, za což on i klub dostali trest od mezinárodní federace IIHF, podle níž byl stále platný jeho kontrakt s Flyers. Fedotov navzdory suspendaci odchytal v KHL další sezonu, za což mu hrozí postih. Odejít do NHL mohl až nyní, když CSKA ve čtvrtek překvapivě oznámil ukončení smlouvy.

"Byly to těžké dva roky. Teď jsem tady, jsem rád, že tu jsem a pomůžu týmu," řekl Fedotov při představení a opakovaně děkoval klubu za příležitost.

Okamžitě by se měl zapojit do tréninku a v nejbližší době i do zápasů. Flyers přišli v lednu o brankářskou jedničku Cartera Harta, který byl obviněn v kauze kanadské juniorky ze sexuálního napadení, a na jeho místo se posunul Samuel Ersson. Aby uvolnili místo na soupisce pro Fedotova, poslali Flyers dvojku Felixe Sandströma na farmu.