Přestavba čeká v NHL na každého. Chicago to musí postavit kolem Bedarda, má jasno Mrázek

Lukáš Pečeně

Brankář Petr Mrázek (31) vystřídal v NHL už pět klubů. Aktuálně hájí branku Chicaga Blackhawks a v tradiční organizaci je nadmíru spokojený. V aktuálním ročníku se dostal z vleklých zdravotních problémů a po několika letech konečně trvale nastupoval v brance. A jak sám řekl v podcastu Livesport Daily, v Blackhawks by rád zakotvil na co nejdelší dobu.

Chicago přitom patřilo v aktuální sezoně NHL mezi nejhorší týmy. Mužstvo totiž prochází přestavbou, zbavilo se závislosti na hvězdách Patricku Kaneovi a Jonathanu Toewsovi a hledá si novou tvář. Tou by se v příštích letech měl stát Connor Bedard, kterého si Chicago pravděpodobně vybere v první volbě draftu. I o něm jsme si povídali s Petrem Mrázkem.

Jak se máte po sezoně?

"Už jsme se před měsícem vrátili z Ameriky a byli dva týdny na dovolené. Člověk chce vypnout a zahrát si golf s kamarády, které dlouho neviděl. Na to jsem se těšil. Už mi taky začala příprava, člověk nemůže jenom sedět doma nebo být na golfu, to by mě ani nebavilo. Takže už se dva týdny zase hýbu a připravuju se na příští sezonu."

Jak hodnotíte minulou sezonu ze svého pohledu?

"Abych řekl pravdu, měl jsem z ní velmi dobrý pocit. Byl jsem hodně spokojený, jak se to vyvíjelo, i když na začátku jsem měl zase problém s tříslem. Ale zjistil jsem, že ty věci, které jsem dělal v létě, fungují. Projevilo se to tak, že jsem potom odchytal půlku sezony. Z toho jsem měl dobrý pocit. Trenér gólmanů mi od začátku říkal, ať čísla neřeším, že to nebude lehká sezona, ale na druhou stranu jsem se dostal skoro na devadesát procent úspěšnosti zákroků. To svědčí o tom, že jsme s trenérem udělali kus práce a v bráně jsem se cítil jako tři nebo čtyři roky zpátky."

Petr Mrázek si pochvaluje působení v Chicagu. Profimedia

Chicago je už třetím týmem z Original Six, ve kterém chytáte. Dá se popsat, v čem se tyhle týmy liší od zbytku soutěže?

"Jak atmosférou, tak i zázemím v kabinách týmů, jak se starají o hráče na ledě i mimo něj. Výživa, kondiční trenéři, doktoři… Ten servis je fakt neskutečný a je to rozdíl třeba oproti Carolině."

Ale z Toronta jste chtěl zpátky do USA, je to tak?

"Ano, mohl jsem si vybrat nevyměnitelnost do deseti týmů, tak jsem si tam dal všechny kanadské týmy. Říkal jsem, že už bych do Kanady jen tak nešel. V Detroitu i Carolině se mi strašně líbilo, je to Amerika, trochu jiný život. V Torontu jsem měl i problémy s bydlením a tak, Kanada je prostě složitější."

Chicago je uprostřed proměny, skládá se nové mužstvo z mladých hráčů. Řekl jste si hned po příchodu do Blackhawks, že tady asi nebudete sbírat jednu výhru za druhou?

"Před sezonou to bylo dané, že to tak bude. Na druhou stranu každý sportovec chce vyhrávat, do zápasů jsme chodili s tím, že chceme předvést co nejlepší výkon, odehrát co nejlepší hokej. Vyhrávat, co to půjde. Měli jsme i dobrou sérii několika výher a pak najednou dva tři hráči byli vyměněnI. Pro sportovce je to složité, ale je to takhle dané, přestavbou si musí občas projít v NHL každý tým. Musíme doufat, že to bude jenom lepší."

Líbí se vám americký systém, kdy nejhorší týmy získávají nejlepší pozice v draftu nováčků?

"Týmy si to hodně připravují, aby se jim to takhle nepovedlo. Hodně hráčů vymění, chtějí dobré volby v draftu, aby dostali nejlepšího hráče. Edmonton pak dostal McDavida, Toronto Mathewse, Pittsburgh Crosbyho… Letos to bude Bedard, měl by být hvězdný hráč, který bude v týmu nejlepší. Pro takové hráče jsou kluby schopné udělat cokoliv."

A jak se před sezonou hráčům řekne, že letos je cíl být po sezoně na co nejlepší pozici v draftu?

"To se neřekne. Každý ví, čteme média, vidíme, že se trejdují pryč nejlepší hráči týmu. Takhle to bylo dané, nikdo se o tom nebaví. V kabině ale lídři týmu pořád říkali: Pojďme hrát co nejlíp, kašleme na to, co je v médiích nebo co dělají manažeři. Snažme se jít za tím nejlepším výsledkem, co můžem."

Chicago po letech vstoupí do sezony bez obou z dvojice Patrick Kane a Jonathan Toews. Bude to zvláštní?

"Bude, stoprocentně. Oba dva kluci tady zažili celou kariéru a to, co tu dokázali, je neuvěřitelné. V kabině oba dva lídři. Sice jsou každý úplně jiný, ale dá se s nimi pokecat o situaci na ledě i mimo. Bude to něco jiného, ale než oni vyhráli ty poháry, tak taky přišli jako mladí kluci a začali to budovat."

Je pro vás cenné, že jste je ještě v kabině stihl?

"Je fajn, že jsem je potkal a hrál s nimi. Jsou to fajn kluci do party, takže to bylo dobrý."

Když mužstvo prochází proměnou, jako teď Chicago, jak na to reagují fanoušci?

"Strašně mě překvapilo, jak to lidi v Chicagu vzali a kolik chodilo fanoušků. Měli jsme jednu z největších průměrných návštěv v NHL, podporovali nás každý zápas. Klobouček před nimi. Vím, že u spousta týmů, které procházely přestavbou, přestali fanoušci chodit. Ale u nás byla pořád úžasná atmosféra. A když jsme získali před pár týdny v loterii první volbu v draftu, prodaly se během hodiny permanentky za miliony dolarů. To svědčí o tom, že hokejový trh v Chicagu je veliký."

Čekáte, že i následující sezona bude taková "přechodová"?

"Všichni čekáme, že Chicago si v prvním volbě vezme Bedarda. A pokud se to stane, tak to musí postavit kolem něho a nemůžou si dovolit, aby ten hráč nebodoval a neměl kolem sebe kvalitní hráče. Takže jakmile budou kolem něj dva tři kvalitní hráči, budeme sbírat body. Navíc jsem loni v kempu viděl nadějné juniory, pokud dostanou šanci, může si to sednout. A pak uvidíme, na co to stačí."

Zmínil jste Connora Bedarda. Říká se, že to je největší talent, který za poslední roky do NHL vstoupil. Věříte, že mu vyjde hned první sezona?

"Samozřejmě v to doufám. Hraju za Chicago, budu s ním v kabině, tak věřím, že to tak bude. Zároveň je ale blbost, aby na něj byl vyvíjený velký tlak hned v první sezoně. Přechod z juniorské soutěže do NHL není snadný, každý si s tím poradí jinak. Chicago je v tomhle dobře nastavené, věřím, že si s ním počká na správnou chvíli. A časem bude předvádět to, co předvádí třeba McDavid."

Kdy zase bude Chicago schopné pomýšlet na Stanley Cup?

"V posledních letech se draftují dobří hráči. Myslím, že to potrvá třeba ještě dva nebo tři roky, než se dostaneme do play off. Postupně se budeme zlepšovat, je to přirozený vývoj. Rád bych u toho byl, v Chicagu se mi líbí. Ta organizace je skvělá, úplně na pohodu se s vámi baví, všechno řeší férově. Začal jsem v týmu, když začala přestavba a byl bych rád, abych zažil i to, jaké přinese plody."