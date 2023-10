Příprava NHL: Palát třemi asistencemi režíroval výhru Devils, Vladař inkasoval sedm gólů

Hokejisté New Jersey v přípravném zápase na domácím ledě porazili NY Rangers 5:2 a velkou měrou se na tom podílel i Ondřej Palát (32). Český útočník, jenž v dresu Devils načne druhou sezonu, si v zápase připsal tři asistence. Do utkání naskočili i jeho krajani Vítek Vaněček (27) a Tomáš Nosek (31). O poznání méně se dařilo brankáři Danielu Vladařovi (26), který musel lovit kotouč ze své sítě hned sedmkrát. Asi nepřekvapí, že o výhru Edmontonu 7:2 nad Calgary se primárně postaral Connor McDavid, jenž zaznamenal čtyři body (1+3).

Hokejisty NJ Devils k výhře výrazně přiblížila osmá minuta zápasu, během které se jim podařilo skórovat hned dvakrát a pokaždé v tom měl prsty Ondřej Palát. Nejprve v přesilové hře vybojoval kotouč u mantinelu a díky jeho práci o pár momentů později skóroval Bratt. Jen o 32 sekund později pak byl na začátku akce, z které se prosadil i Luke Hughes a zajistil svému týmu dvoubrankový náskok.

Chvíli po polovině utkání si český útočník připsal další asistenci, tentokrát na gól Jacka Hughese – bratra Lukea. V závěrečné třetině se prosadil už pouze kapitán Devils Nico Hischier, jenž do prázné brány upravil skóre na konečných 5:2. Do utkání na straně New Jersey zasáhli ještě Vítek Vaněček, jenž si udržel úspěšnost zákorků těsně nad hranicí 90 %, a Tomáš Nosek jakožto člen čtvrté formace.

Parádní show připravili pro své fanoušky hokejisté Edmontonu, kteří na domácím ledě deklasovali svého největšího rivala v poměru 7:2. Vysokou výhru Oilers řídila předesvším první formace ve složení Kane, McDavid, Brown, která si dohromady připsala devět bodů.

Radost z toho rozhodně nemělo české duo na straně Flames, především pak Daniel Vladař, na kterého v zápase mířilo 43 střel. Jeho úspěšnost však nepřesáhla 84 %, malou útěchou tak pro něj může být alespoň asistence u gólu Zadorova. V dresu Flames se představil ještě Adam Klapka, jenž na ledě strávil téměř 12 minut během kterých rozdal tři hity a dvakrát ohrozil gólmana soupeře.

Další zápasy

Hronek přihrál na gól Carsonu Soucymu, který v polovině zápasu vyrovnal na 1:1. V dalším průběhu už padla jen jedna branka, o výhře Seattlu rozhodl v 53. minutě Eeli Tolvanen.

Pittsburgh s dvěma českými hráči v sestavě podlehl doma Detroitu 1:2. Libor Hájek, který po konci v Rangers bojuje o místo v Penguins, odehrál téměř devatenáct minut. Český bek si připsal v zápase ze všech hráčů v týmu nejvíce srážek (3). Jeho spoluhráč Radim Zohorna strávil na ledě podobný čas, z toho pět minut dokonce v přesilové hře, ale na branku vystřelil jen jednou a nebodoval.

Pittsburgh vedl trefou Xaviera Ouelleta, Detroit otočil skóre brankami Daniela Spronga a Simona Edvinssona.

Ve zbývajícím utkání porazil Columbus na svém ledě Buffalo 5:3. Vítězný gól dal ve 49. minutě Adam Fantilli, trojka posledního draftu. Za domácí plnil roli brankářské dvojky Pavel Čajan. Na straně hostů vyšel naprázdno Lukáš Rousek.

