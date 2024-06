Finále zámořské hokejové NHL se nezadržitelně blíží, v noci na neděli začne souboj Floridy Panthers a Edmontonu Oilers. V akci tak bude i muž, který by rád navázal na kariéru nejproduktivnějšího hráče všech dob. Connor McDavid (27) se stal strojem na body, zatím mu ale chybí trofej, kterou by potvrdil svou výjimečnost.

Tým Edmonton Oilers je díky působení Wayna Gretzkyho i zisku pěti Stanley Cupů jedním z nejtradičnějších mužstev zámořské NHL. Jenže už dlouhých 34 let čeká na nové oslavy zisku té nejcennější trofeje. Čtyřikrát byl lídrem Gretzky, v roce 1990 pak Mark Messier, dnes je za mesiáše považovaný Connor McDavid.

Zde je 10 důvodů a statistik proč:

McDavid je jedním ze tří hráčů v historii ligy, kteří mají v kariéře průměrný počet bodů na zápas nad 1,5. V základní části dosáhl na průměr 1,52, v play off pak 1,58 při minimálně 10 odehraných zápasech. V tomto ohledu konkuruje dvěma velikánům – Waynu Greztkymu (1,84) a Mariovi Lemieuxovi (1,61).

V sezoně 2023/24 má zatím na kontě 126 asistencí (100 v základní části, 26 v play off), což je jeden z deseti případů v historii, kdy hráč zaznamenal více než 125 asistencí v jednom ročníku včetně play off. Zbylých devět má na kontě... Wayne Gretzky.

Nejlepší momenty Connora McDavida ze sezony 2023/24. NHL.com

Další bod, který McDavid získá, jej posune na 99. místo v historii NHL (včetně play off). V samotné základní části má McDavid na kontě 982 bodů (645 odehraných zápasů), což je nejlepší výsledek mezi všemi hráči od sezony 2013/14 – a to i přesto, že v lize debutoval až o dva roky později. Je na nejlepší cestě stát se 99. hráčem v historii NHL s 1000 body v základní části. Zároveň by se mohl stát třetím nejrychlejším hráčem, kdo se k tomuto cíli dostane po Gretzkym (424 odehraných zápasů) a Lemieuxovi (513).

McDavid ve své kariéře v NHL ještě nikdy neodehrál více než tři zápasy v řadě bez bodu (počítáno v základní části i v play off). Naposledy se mu nepodařilo bodovat ve dvou po sobě jdoucích utkáních play off v roce 2021.

V listopadu 2023 byl až na 131. místě v kanadském bodování NHL. Poté si ale připsal 122 bodů v posledních 65 zápasech a nakonec skončil v soutěži o Art Ross Trophy třetí. Je to poprvé od nováčkovské sezony (2015/16), kdy skončil mimo první dvě místa.

Fenomenální Kanaďan má na kontě více zápasů play off s 3+ body (16) než s 0 body (15). Více než polovina jeho zápasů v play off byla vícebodová (51 %; 34 z 67 odehraných zápasů). Podobný poměr má i v základní části (47 %; 300 z 645 zápasů).

Aktuálně drží sérii osmi po sobě jdoucích sezon s více než 100 body (počítáno včetně play off). Je také jedním ze čtyř hráčů v historii ligy, kterým se toto podařilo po Waynu Gretzkym (15), Jarim Kurrim (8) a Mikeu Bossym (8).

V ročníku 2022/23 zaznamenal bod, který mu 14. března – 31 dní před koncem základní části – zajistil pátou Art Ross Trophy v kariéře. Loni základní část zakončil se 153 body zejména díky tomu, že měl více vícebodových zápasů (45) než zápasů s jedním nebo méně body (37).

V sezoně 2023/24 se McDavid stal teprve sedmým hráčem v historii NHL, který získal dvakrát po sobě více než 130 bodů (32+100 v 76 utkáních). Letos také podruhé v kariéře překonal hranici 160 bodů včetně play off, čímž se připojil ke Gretzkymu (10x) a Lemieuxovi (5x) jako jediným hráčům historie NHL, kterým se to podařilo více než jednou.

Od ročníku 2015/16 se McDavid podílel na 44 % gólů svého týmu v základní části. Jediným hráčem v historii NHL, který se během svého působení v některém klubu podílel na více procentech, je opět legendární Gretzky (48 % v Edmontonu v letech 1979-80 až 1987-88).

A ještě jeden bonus a jistě motivace pro muže, který na zádech nosí číslo 97. Už jen pět gólových nahrávek chybí McDavidovi, aby překonal historický rekord bývalého kapitána Edmontonu Oilers. McDavid zatím letos nasbíral 26 asistencí. Gretzky ve své nejlepší sezoně 31...

Určitě mu ale jde hlavně o jinou věc: Zvednout nad hlavu Stanley Cup, který jeho předchůdce získal čtyřikrát. Šanci tenhle novodobý hokejový génius určitě má.