Seattle propustil po třech letech v NHL svého prvního trenéra Hakstola

Vedení Seattle Kraken propustilo Davea Hakstola (55), prvního kouče klubu od jeho vstupu do NHL v roce 2021. Kanadský trenér doplatil na nevydařenou sezonu, v níž nejmladší tým ligy zaostal za předchozím výsledkem.

V ročníku 2022/23 dovedl Hakstol klub do play off, v němž navíc Kraken svoji první sérii vyhrál, a byl mezi třemi nominovanými na Adamsovu trofej pro nejlepšího trenéra ligy. V tomto ročníku ale Seattle nasbíral o téměř 20 bodů méně a od postupu do Stanley Cupu byl daleko.

"Taková rozhodnutí nejsou nikdy jednoduchá, ale cítíme, že to je nutný krok k tomu, abychom pomohli týmu zlepšovat se a rozvíjet. Dave je dobrý kouč a skvělý člověk a přejeme mu jen to nejlepší," uvedl generální manažer Seattlu Ron Francis a dodal, že okamžitě začíná s hledáním Hakstolova nástupce.

V letech 2015 až 2018 trénoval Hakstol Philadelphii, toto angažmá skončilo propuštěním v průběhu sezony.

Výsledky play off NHL