Třaskavá výměna mladíků. Nejlepší útočník juniorského MS Gauthier si vynutil odchod z Philadelphie

Philadelphia vyměnila nejlepšího útočníka nedávno skončeného mistrovství světa hokejistů do 20 let Cuttera Gauthiera (19) do Anaheimu. Za talentovaného Američana, jenž s klubem nechtěl podepsat smlouvu, získali Flyers od Ducks mladého kanadského obránce Jamieho Drysdalea (21) a výběr v druhém kole draftu v roce 2025.

Gauthiera si Philadelphia zvolila na draftu v roce 2022 jako pátého v celkovém pořadí. Loni v létě ale devatenáctiletý Američan údajně Flyers oznámil, že za ně hrát nechce, a od té doby s představiteli klubu nekomunikoval. S generálním manažerem Dannym Brierem a prezidentem hokejových záležitostí Keithem Jonesem se naposledy odmítl sejít v Göteborgu na MS dvacítek, kde získal s týmem USA zlato a byl vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje.

"Už se k tomu schylovalo dlouho. Snažili jsme se mu dát čas a mnohokrát jsme ho kontaktovali. On ale nekomunikoval. Takže jsme se už museli rozhodnout a měli jsme pocit, že nyní je doba na to, abychom za něj dostali co nejlepší protihodnotu," řekl médiím Briere.

Brzy dvacetiletý Gauthier je hvězdou Boston College a na juniorském MS byl s dvěma góly a 10 asistencemi ze sedmi utkání druhým nejproduktivnějším hráčem za Jiřím Kulichem, který měl bilanci 6+6.

Jednadvacetiletý Drysdale hraje NHL od roku 2021. Kanadský juniorský mistr světa z Ostravy 2020 nasbíral v dresu Anaheimu 123 startů v elitní soutěži.