Týden v NHL: Oheň v Seattlu, Bedardův první problém a další mizérie v San Jose

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Vynikající týden mají za sebou Florida Panthers, mezi čtyři nejproduktivnější hráče týdne se zařadili rovnou tři. Nejlepším z nich byl Matthew Tkachuk, jenž ve třech utkáních třikrát skóroval a přidal pět asistencí.

Proti Arizoně s Karlem Vejmelkou se zahřál jen gólem, proti Vegas vstřelil vítěznou branku a přidal dvě asistence a demolici Colorada 8:4 podpořil brankou a třemi nahrávkami. V utkání hrál přitom jen 16 minut a 17 vteřin, což byl jeho pátý nejnizší výkon v ročníku. Gól pro něj byl 200. v kariéře.

Brankář týdne

Alexandar Georgijev z Colorada se stal prvním gólmanem sezony, jenž dosáhl na 20 výher. Jinak se mu ale příliš nedařilo, a tak dostal přednost někdo jiný. Vítěz Stanley Cupu z roku 2014 a mistr světa s Kanadou z roku 2015 Martin Jones podepsal v srpnu s Torontem kontrakt na pouhých 875 tisíc dolarů a přijal roli trojky za Iljou Samsonovem a Josephem Wollem. Jenže první jmenovaný je z formy a druhý je zraněný, a tak přišla veteránova chvíle.

Jones nastoupil do tří utkání, všechny zakončil výhrou, proti bývalému zaměstnavateli z Los Angeles udržel třicáté čisté konto v kariéře a z 83 střel za svá záda pustil jen dvě. Jeho průměr gólů na zápas se zastavil na cifře 0,66 a procentuální úspěsnost zákroků byla 97,6%

Čech týdne

Připomíná až Jágrovské časy v NHL. Takřka s každým zápasem Bostonu si člověk může být jistý, že David Pastrňák sesbírá aspoň dva body. Ačkoliv proti Columbusu nezískal ani jeden, následně bral tři proti Pittsburghu (1+2) a další dva proti Tampě (1+1) a s přehledem byl nejproduktivnějším Čechem. Zároveň zapsal čtyři kladné body, vítězný gól a třináctkrát vypálil na branku soupeře.

Highlight týdne

V sobotu se Connor Bedard potkal s první výraznější překážkou po svém říjnovém vstupu do NHL. A tou se stal obránce Brendan Smith z New Jersey, který supertalentovanému útočníkovi vystavil pořádný strom. A zlomil mu čelist. "Loket dole, necílil na hlavu, nevyskočil, zkrátka čistý hit. Konec příběhu. Škoda Bedardova zranění, ale tohle bylo čisté," napsal na sociální síť X bývalý dlouholetý ligový obránce Aaron Ward.

V zápase plném potyček nakonec rozhodčí udělili 64 trestných minut a diváci v Prudential Center se bavili. "To byl zápas ze staré školy. Srážky, rvačky, každý byl neustále ve střehu po tom hitu na Bedarda. Strašně jsem si to užil. Vím, že už se to moc nesmí říkat, ale zkuste to říct těm 20 tisícům lidí v hale, kteří stáli a slavili," řekl bývalý ranař P.J. Stock a rýpl si do vedení soutěže, které v posledních letech omezuje fyzický kontakt.

Statistika týdne

Sezona NHL se brzy přelomí do druhé poloviny a San Jose Sharks ještě nemají na kontě ani deset výher (40 utkání, 9 výher). Čtvrteční prohra 1:2 s Winnipegem znamenala desátou porážku v řadě a kalifornský klub se tak dostal podruhé v tomto ročníku na dvoucifernou sadu prohrou za sebou. Sharks totiž odstartovali jedenácti prohrami.

Sada proher Sharks je hrozivá... Livesport

Ale může být ještě hůře, v sezoně 1992/93, kterou klub zakončil bilancí 11-71-2 utrpěl podobné série rovnou tři.

Ze sociálních sítí

Gólman Lukáš Dostál z Anaheimu ve středu zažil jeden z nejlepších večerů kariéry, jeho Ducks sice prohráli 1:2 v prodloužení s Torontem, ale nadějný gólman pochytal 55 střel a vytvořil tak nový klubový rekord. Nicméně ani to nestačilo k tomu, aby si zasloužil od deníku Toronto Sun pořádnou titulku. Lehce bulvární plátek ho nazval no-name brankářem.

Reakce od Anaheimu na sebe nenechala dlouho čekat. "Jmenuje se Lukáš Dostál. Chytil 55 střel. Stal se nováčkem měsíce října. Buďte lepší, Toronto Sun," objevilo se jako odpověď na sociální síti X.

Fotografie týdne

Hokejisté Seattlu odehráli první lednový den utkání pod širým nebem proti Vegas Golden Knights a fotografové se během fotogenické události vyřádili. Takhle jeden z nich zachytil obránce Adama Larssona, který nastupoval na led.

Adam Larsson nastupuje na led. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Tenhle týden jsem se dostal k zajímavé statistice, Connor McDavid už má v kariéře víc bodů, než třeba Peter Forsberg, Ilja Kovalčuk, Jonathan Toews nebo Tony Amonte. Nejdřív jsem se usmíval, ale vlastně mě to ani nepřekvapuje. Connor je jedinečný, vím, že Wayne Gretzky měl nejvíc bodů a jeho nikdy nepřekoná, ale podle mě nikdy lepší hráč než McDavid na ledě nebyl. Jeho schopnosti jsou jedinečné a my v Edmontonu můžeme být jenom rádi, že ho tu máme.

Navíc dělá všechno, když se nedaří, klidně dohrává souboje, dělá co může, aby pomohl týmu k vítězství. Mužstvo chce strhnout. Když tohle vidí ostatní, tak se vždycky musí přidat. Není jen nejlepší hráč na světě, je to i lídr, který nechce prohrávat. Toho si na něm obrovsky cením. Sky is the limit – přesně to pro něj platí."