Kubalík odjel k porodu, jeho start proti Finům je nejistý. Gólmanská jednička zůstává v tajnosti

Kubalík do zápasu s Finskem možná nenastoupí.

Na pátečním rozbruslení českých hokejistů chyběl útočník Dominik Kubalík (28), který odjel k porodu. Zatím není jasné, jestli večer zasáhne do úvodního zápasu národního mužstva na domácím mistrovství světa proti Finům. Asistent Jiří Kalous řekl novinářům, že trenéři mají připravené různé varianty sestavy.

"Dominik odjel ráno k porodu. Čekáme na vývoj situace. Uvidíme. Ale kdyby šlo všechno dobře, určitě by mohl večer nastoupit," řekl Kalous. Jak by se ale případně změnila útočná formace, v níž jsou s Kubalíkem David Tomášek a Ondřej Palát, neprozradil. "Máme tam samozřejmě připravené varianty, ale prozrazovat dopředu je nebudu."

Jako ideální scénář by se jevil ten z Bratislavy před pěti lety, kdy odjel k porodu tehdejší kapitán týmu Jakub Voráček, ale stihl se vrátit na duel s Lotyši a pak řídil výhru 6:3 čtyřmi body za dvě branky a dvě nahrávky. "To bychom se vůbec nezlobili, kdyby to proběhlo stejně i tentokrát," přikývl s úsměvem Kalous.

Preview: Česko - Finsko Livesport CZ + SK

Gólmani dál v tajnosti

V tajnosti drží realizační tým rovněž obsazení brankářského postu. Není proto jasné, zda zahájí turnaj Lukáš Dostál, nebo zkušenější Petr Mrázek. "Nebudeme to prozrazovat, sestavu se dozvíte hodinu před zápasem, nechceme úplně odkrývat karty," uvedl Kalous.

Mužstvo už vyhlíží úvodní buly, které bude vhozeno ve 20:20. "Jsme natěšení, aby to už začalo. Celá ta příprava zabrala několik týdnů a každý hráč určitě raději hraje, než trénuje. Na té atmosféře v týmu je patrné, že se hráči - a nejen oni - těší, aby turnaj začal," řekl Kalous.

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Seveřané představují při vstupu do turnaje hodně těžkého protivníka. "Finové jsou systémově velmi dobře sehraný tým, který má skvělou defenzivu ve středním pásmu, hraje velmi těsnou obranu v obranném pásmu, naopak když spustí forčekink v útočném pásmu, je velmi agresivní, protože jsou výborní bruslaři. Na to všechno musíme být připravení," zdůraznil Kalous.

Češi se mohou těšit na podporu vyprodaného hlediště. "Když je tady plný dům, tak je v O2 areně skvělá atmosféra. Těšíme se na to, že nás fanoušci podpoří a poženou vpřed. Motivace je obrovská, očekávání jsou velká. Chceme jít krůček po krůčku a zlepšovat se zápas od zápasu. Ne všechno se rozhoduje hned v prvním utkání," řekl Kalous.