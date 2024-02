Tři body, výhra a zápis do klubové historie. Je skvělé, že tu byl táta, těší Slafkovského

Tři body, výhra a zápis do klubové historie. Je skvělé, že tu byl táta, těší Slafkovského

Juraj Slafkovský (19) v noci na středu v Montrealu přepisoval historické tabulky. K výhře 5:0 nad Anaheimem pomohl gólem a dvěma asistencemi a jako teprve druhý teenager v historii klubu bodoval v šesti po sobě jdoucích duelech NHL. Napodobil tak počin Douga Wickenheisera, který šestizápasovou sérii táhl v sezoně 1980/81.

Slafkovský proti Ducks potvrdil výbornou formu z posledních týdnů a poprvé v NHL zaznamenal tři kanadské body v jednom zápase. Mladý útočník ve druhé třetině připravil dvě branky pro Nicka Suzukiho a svůj skvělý večer korunoval ve 48. minutě gólem na 4:0. V přesilovce si se Suzukim prohodili role a slovenský křídelník z pravého kruhu trefil odkrytou část branky Lukáše Dostála.

"Krásné přihrávky, neměl jsem pak moc práce," ocenil Suzuki příspěvek slovenského útočníka. Devatenáctiletého rodáka z Košic chválil také třetí člen elitní útočné formace Canadiens Cole Caufield. "Je hrozbou kdekoliv na ledě. S pukem na holi je nesmírně silný, skvěle bruslí a má výborné krytí. Je radost se na něj dívat."

Slafkovský v utkání odehrál 20 minut a 51 sekund, třikrát vystřelil na branku, a kromě gólu a dvou nahrávek si připsal také jeden plusový bod ve statistice plus/minus. V letošní sezóně má na kontě 27 bodů za jedenáct přesných zásahů a šestnáct asistencí, přičemž většinu z nich však nasbíral v posledních týdnech. Během své šestizápasové bodové série zaznamenal pět tref a čtyři nahrávky a pro svůj tým je stále důležitější.

"Snažím se na sobě neustále pracovat a věřím tomu, že odměna přijde. Řekl bych, že už se to začíná vyplácet, ale musím v tom nadále pokračovat. Cítím, že moje hra může být ještě lepší," řekl první muž předloňského draftu, jehož první tříbodový zápas v NHL sledoval z tribuny i jeho otec.

"Je skvělé, že je tady a mohl to vidět na vlastní oči. Nemůžu se dočkat, až se s ním setkám a popovídám si s ním. V posledních zápasech hraju čím dál lépe, je opravdu hezké, že tu mohl být," líčil zámořským médiím Slafkovský, který v posledních 24 zápasech zaznamenal dvacet bodů a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Slafkovský byl druhou hvězdou zápasu. Profimedia

Bronzového medailistu a nejlepšího hráče z olympijského turnaje v Pekingu 2022 chválili fanoušci i zámořská média. Marc Dumont z Montreal Hockey Now označil Slafkovského výkon za dominantní. "Našel svůj rytmus. V prvních dvaceti zápasech sezony by bylo překvapením, kdyby udělal dvě nebo tři pěkné akce za sebou, ale teď se to děje normálně. Samozřejmě je důležité, že hraje v útoku s kvalitními spoluhráči. Caufield a Suzuki jsou nejlepšími hráči týmu, ale nemůžeme také popřít, že Slafkovského přítomnost pozvedla tuto lajnu na vyšší úroveň," řekl.

Právně první útok v noci z úterý na středu řídil jednoznačnou výhru Canadiens. Slafkovský, Suzuki a Caufield zaznamenali dohromady sedm kanadských bodů a byli největší hrozbou pro Dostálovu branku. "Je povzbudivé, že pomalu nachází konzistenci. Rád se na ně dívám. Nejde totiž jen o bodový příspěvek, ale i o to, jakým způsobem hrají. Je to vzrušující," chválil talentované mladíky trenér Habs Martin St. Louis.

Tabulka NHL