Černý den českých gólmanů v NHL. Bostonu k výhře nestačily ani dvě Pastrňákovy asistence

Filip Hronek přispěl v NHL dvěma přihrávkami k výhře hokejistů Vancouveru 4:2 v Chicagu. Porážku od lídra soutěže neodvrátil Petr Mrázek, který kryl 34 z 38 střel. Dvě asistence si připsal i David Pastrňák, ale neuspěl ve třetím kole rozstřelu a s Bostonem podlehl doma Tampě Bay 2:3 po nájezdech. V úterním programu zazářil Connor McDavid, který šesti přihrávkami režíroval kanonádu Edmontonu 8:4 nad Detroitem.

Kromě Mrázka si připsali prohry i další dva čeští gólmani. Davida Ritticha, který minule vychytal nulu, střídali trenéři Los Angeles v Buffalu po dvou třetinách. Jihlavský rodák pustil pět branek ze sedmnácti střel a Kings nakonec utrpěli debakl 0:7. Lukáš Dostál inkasoval pětkrát z 38 střel při prohře Anaheimu 0:5 v Montrealu.

Ondřej Palát se podílel jednou přihrávkou na výhře New Jersey 4:2 v Nashvillu. Nečekaným hrdinou Toronta se stal Bobby McCann, který po asistenci Davida Kämpfa zkompletoval hattrick a zařídil týmu vítězství 4:1 nad St. Louis.

Hronek připravil první dva góly zápasu. Český obránce založil v jedenácté minutě přečíslení dva na jednoho, které po efektní souhře zakončil do prázdné branky Conor Garland. Stejný hráč zvýšil zhruba v polovině zápasu náskok Vancouveru, když se po střele Hronka odrazil puk od jeho brusle do sítě.

Hronek si první přihrávkou v zápase vytvořil nové kariérní maximum v počtu bodů za sezonu. Na kontě má aktuálně 41 bodů (4+37) a v produktivitě obránců soutěže je devátý. Vede ale s 37 kladnými body stastistiku +/-.

Zbývající dva góly inkasoval Mrázek, který chytal popáté za sebou, na přelomu druhé a třetí třetiny. Za stavu 2:1 jej překonal z dorážky Nils Höglander a povedeným blafákem se blýskl Dakota Joshua. "Kdyby nebylo Mrázka, prohrávali jsme po prvních deseti minutách 0:4. Nevyhrávali jsme souboje, nespolupracovali jsme," zlobil se obránce Seth Jones po sedmé prohře Chicaga v řadě.

Boston vyrovnal v prostřední třetině z 0:2 na 2:2. Kontaktní gól vstřelil od modré čáry Charlie McAvoy, na něhož navázal z dorážky James van Riemsdyk. Pastrňák si u obou branek připsal druhou asistenci. Havířovský ale neuspěl v rozstřelu v situaci, kdy musel nájezd proměnit, aby zápas pokračoval. Český útočník zvolil jednoduché řešení, ale Andrej Vasilevskij jeho střelu zastavil. Rozhodl Brayden Point, který tím pokazil tisící zápas Brada Marchanda v NHL.

"Byli jsme mnohem lepší," prohlásil Pastrňák, který měl v poslední minutě prodloužení na hokejce gól, Vasilevskij ale opět skvěle zasáhl. "Odehráli jsme jako tým velmi dobrý zápas, můžeme si z něj odnést nějaká pozitiva. Bohužel jsme nevyhráli, ale tak to někdy chodí," doplnil český útočník.

Pětatřicetiletý útočník je všechny odehrál v dresu Bostonu, což se v klubové historii povedlo před ním jen sedmi hráčům včetně Davida Krejčího.

Dočasný trenér Los Angeles Jim Hiller poznal po úspěšné premiéře proti Edmontonu (4:0) odvrácenou tvář týmu. "Naší klubovou identitou je defenziva a dobré pokrytí obranného pásma. To jsem u nás neviděl," komentoval výprask 0:7 v Buffalu. Rittich za inkasované góly nemohl. Na druhé straně zneškodnil Ukko-Pekka Luukkonen 33 střel.

Obránce Anaheimu Cam Fowler označil výkon týmu v Montrealu za otřesný. Domácí je přestříleli 38:13. Dostál odolával do 22. minuty a ve druhé třetině inkasoval třikrát.

"Nebyl to jednoduchý večer, ale jako gólman musíte být připraveni na všechno," řekl Dostál. "Pustil jsem pět gólů, pravděpodobné jsem mohl týmu pomoct více. Probereme to u videa a řekneme si, co můžu příště udělat lépe," dodal. Na triumfu Canadiens se podílel gólem a dvěma asistencemi Juraj Slafkovský, který zaznamenal v utkání NHL poprvé tři body.

McDavid si čtyři přihrávky připsal ve třetí třetině, do které vstupoval Edmonton za stavu 3:3 a ovládl ji 5:1. Kanadská hvězda nasbírala šest přihrávek v zápase NHL poprvé. Rekord drží Wayne Gretzky a Billy Taylor se sedmi asistencemi. "Hraji s dobrými hráči a zápas se nám povedl. Měli jsme ale i štěstí," řekl McDavid, který získal šest bodů v utkání podruhé v NHL.

Do střelecké formy se dostal Alexandr Ovečkin, který skóroval v šestém utkání za sebou a na kontě má v historické tabulce kanonýrů 836 tref. Od překonání Gretzkyho rekordu jej dělí 59 zásahů. Branka ruského útočníka ale neodvrátila prohru Washingtonu 3:6 s Coloradem. Vítězství řídil Artturi Lehkonen (2+2).

