Turnaj hokejových velmocí bez Česka? Zmizet z té společnosti by byla ostuda, říká Hadamczik

Zámořská NHL vybudovala na konci minulého století velmi prestižní turnaj, kterému dala název Světový pohár. Počtvrté se měl podle posledních úvah konat v roce 2024. To se zcela jistě nestihne. O novinkách ohledně další edice se nicméně živě diskutovalo o víkendu během stockholmských utkání NHL. S českým týmem se však pro nejbližší mezinárodní akci pod patronací NHL zřejmě nepočítá.

Hráčská asociace se s NHL domlouvá na novém mezinárodním kalendáři a jedním z jeho hlavních bodů má být turnaj národních týmů v únoru 2025. Výsledky jednání zatím nejsou nijak definitivní, výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA Marty Walsh ale ve svém rozhovoru s Frankem Seravallim z uznávaného specializovaného webu Daily Faceoff prozradil, že turnaj plánovaný na únor přespříštího roku bude zjevně úplně jiný než předchozí edice Světového poháru.

Má být bez Ruska a zřejmě i bez Česka. "Vím o tom dva dny, je to zpráva k zamyšlení. A třeba i k jednání výkonného výboru i extraligy," řekl pro Livesport Zprávy v reakci na tuto novinku prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

"Věřím, že není hotovo a jsou to jen úvahy. Nikdo nás v těchto jednáních nekontaktoval. Pokud by se ale opravdu s českou reprezentací nepočítalo, byla by to špatná zpráva pro českého diváka. Zmizet ze světa hokejových velmocí by byla ostuda našeho hokeje," dodává. Uklidňovat může snad jen fakt, že klání, které chce NHL uspořádat v roce 2025 nemá nést název Světový pohár.

Ruský problém

Při premiéře v roce 1996 hrálo prestižní turnaj osm týmů. Kanada, USA, Švédsko, Finsko, Rusko, Česko, Slovensko a Německo, stejná sestava byla i v roce 2004. Na třetí pokus v roce 2016 se už účastníci měnili. O své místo přišly týmy Slovenska a Německa, které nahradil výběr Evropy. Vznikl také výběr Severní Ameriky, kde spolu hráli hokejisté z USA a Kanady, kteří se nevešli do nominace reprezentačních týmů svých zemí.

Obrysy jsou aktuálně takové, že nejnověji plánovaný turnaj by hrály jen čtyři týmy. "Máme tu jednoduše větší problém. Jsou federace, které nedovolí hrát na turnaji hokejistům z jiných zemí. S tím musíme pracovat," řekl Marty Walsh. "Doufám, že svět bude za rok nebo dva na jiném místě. Ale nevíme, co se stane. Je dost velká šance, že to tak nebude," dodal.

Nepřímo naznačil, že severské federace z Finska a Švédska jsou jasně proti tomu, aby jejich reprezentace startovaly na jednom turnaji s Ruskem. Důvodem je stále válka na Ukrajině, kterou Evropa na rozdíl od NHL vnímá jako velmi citlivou věc.

Morálka nad sportem

Podobná reakce by prý přišla i z českého prostředí. "Náš postoj je jednoznačný. Dokud je válka, vůbec nepřipadá v úvahu, že bychom s Ruskem hráli. Samozřejmě, z výkonnostního hlediska by bylo dobře, aby se podobné zápasy vrátily, ale v tomto případě musíme postavit morálku nad sport," říká Hadamczik.

Pokud by se turnaj uskutečnil, zřejmě by se jej účastnili pouze hokejisté ze zámoří. "Na turnaji by hráli zřejmě jen hráči z NHL, protože momentálně nemáme dohodu s IIHF," vysvětluje Walsh.

Logicky se předpokládá účast Kanady a USA, které by podle aktuálních jednání doplnilo Švédsko a Finsko. Hrát by se mělo v Evropě. Zatím ale ještě není nic dotažené do konkrétností a plánovaný turnaj nemá ani svůj název, natož branding.

Češi nikdy nechyběli

Proč se tolik nemluví o Česku, je nasnadě. Českých hráčů je v NHL aktuálně jen 21, k tomu lze připočítat pět brankářů. V roce 2016 to bylo dohromady 39 (4+35) a v roce 2004 dokonce 74 (6+68). Švédů je v NHL nyní 79, Finů 39.

Hadamczik tuší, že právě zde vidí zámořská liga problém. Za Davidem Pastrňákem, který je právem považován za superstar, už není tolik velkých osobností s českým pasem. "Tohle není jen o svazu, ale o celém českém hokeji, o extralize a o tom, jak zlepšit výchovu českých hráčů, aby to bylo lepší a ne horší. Ta zpráva je pobuřující a k zamyšlení, je to o dlouhodobě špatné práci s mládeží," říká prezident ČSLH.

Zámořský hokej v současnosti vede i dialog s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) a IIHF. Jde o dohodu, aby hráči z NHL znovu mohli startovat na olympiádě, počínaje hrami v roce 2026 v Miláně. Mezinárodní kalendář by pak měl podle ideálních představ střídat každé dva roky olympiádu a Světový pohár. Turnaj v roce 2025 tak spíš má být jen menším předkrmem. Ten pravý Světový pohár by se tak mohl hrát snad v roce 2028.