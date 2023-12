Týden v NHL: Tři pytle plné čepic, ničitelé posledních šampionů, Šmíd věří Carolině

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Sam Reinhart z Floridy se stal prvním hráčem sezony 2023/24, který dokázal bodově ovládnout dva různé týdny ročníku. Ve třech zápasech sice jen šestkrát vystřelil na branku, ale to nevadí, druhý muž draftu z roku 2014 totiž hlavně nahrával. Z osmi bodů bylo hned sedm za asistence, čtyři zaznamenal během sobotní výhry 5:2 nad Columbusem.

Brankář týdne

Tři gólmani sice dokázali vyhrát tři utkání, ale žádný z nich neměl tak dobrá čísla, jako Petr Mrázek ve dvou bitvách proti Anaheimu a St.Louis. Kalifornský klub vynuloval, od Blues dostal jedinou branku a celkem tedy zastavil 75 střel ze 76 možných. Jeho procentuální úspěšnot zákroků se vyšplhala na vynikajících 98,7%. "Každý zápas je jako skála, drží nás celý rok," chválil hvězdný chicagský spoluhráč Connor Bedard.

Čech týdne

Světlo naděje v utrápené sezoně San Jose. Tomáš Hertl podává čím dál lepší výkony a je jedním z mála hráčů Sharks, kteří za ročník 2023 zaslouží pochvalu. Týden načal šestým hattrickem kariéry, kterým pomohl porazit 5:4 v prodloužení NY Islanders a pokračoval dvougólovým zápisem proti Detroitu, který San Jose porazilo 6:5 v prodloužení. Za tři utkání získal šest bodů (5+1), průměrně sbírá 0,89 bodu na zápas.

Highlight týdne

Potkat za sebou v kalendáři pět posledních vítězů Stanley Cupu není zrovna nic snadného a jednoho by to mohlo až vyděsit. Arizona se k tomu ale postavila čelem, postupně zastavila Vegas, Tampu Bay, Colorado, St.Louis a Washington a dokázala něco, co se nikomu nepovedlo celých 78 let.

Poté, co porazili pět šampionů, Coyotes prohrávali. Livesport

Pro českého fanouška jen škoda, že u série výher nebyl Karel Vejmelka, ale jeho konkurent Connor Ingram, který ho v této sezoně zatím jednoznačně přehrává. Během pětizápasové série proti šampionům navíc inkasoval jen pět branek.

Statistika týdne

Los Angeles Kings nepřestávají v této sezoně překvapovat. Když ve čtvrtek kalifornský klub vyhrál na ledě slavného Montrealu 4:0, šlo pro tým o jedenáctou výhru na cizím ledě v řadě, a takhle ještě žádný tým v historii NHL neodstartoval. Ani Kings, když mívali v kádru Waynea Gretzkyho...

Série skončila až v sobotu, kdy Kings podlehli New York Islanders 2:3 v prodloužení.

Ze sociálních sítí

Tři góly vstřelené jedním hráčem = čepice na ledě. Samozřejmě v případě, že se mu povede hattrick dát na domácím ledě. Jak to pak se všemi pokrývkami hlavy vypadá, to předvedl Zach Hyman z Edmontonu, který zaznamenal ve středu třetí hattrick kariéry, a to proti Carolině. S třemi pytli pak v šatně zapózoval.

Fotografie týdne

Úterý byl velký den pro rodinu Hughesů, v lize se proti sobě postavili bratři Quinn z Vancouveru a Jack s Lukem z New Jersey. Před zápasem zapózovali a pak to rozjeli! Devils nakonec na kanadském ledě vyhráli 6:5 a rodiče v hledišti mohli být pyšní. Quinn – kapitán domácích – přihrál na dva góly a byl nejvytěžovanějším hráčem Vancouveru. Jack skóroval a dvakrát nahrával a Luke přidal jednu branku. Tenhle večer patří do rodinného rámečku.

Pohled Ladislava Šmída

Na Carolině je teď celkem deka, prohrála minulý týden všechny čtyři zápasy proti kanadským týmům a hráči měli dokonce sezení za zavřenými dveřmi. Viděl jsem je ve středu hrát proti Edmontonu, skončilo to 1:6 a Hurricanes předvedli opravdu špatný výkon. Dokonce během toho utkání trenér Rod Brind’Amour říkal, že letos je takhle špatně hrát neviděl a že potřebuje víc od svých nejlepších hráčů. Od Hurricanes se toho letos hodně čeká, a to není nikdy snadné. Taky jsem v takových mužstvech působil, například v Liberci. Jakmile se nedaří, tlak je velký a ty pořád posloucháš, že musíš víc trénovat a být lepší.

Řešení podobných krizí začíná pohovory s trenéry, pokračuje to s generálním manažerem... Ale za mě to nejlepší, co může pomoci, je když si sednou sami hráči a o podobný mítink si řeknou. Bez trenérů či vedení. A tam si to vyříkají. Na jednom místě sedí třeba 25 frajerů, sem tam z toho může být nějaká hádka, ale takhle si to říct je prostě nejlepší. Snad to Carolině pomůže, tým mají jeden z nejlepších na Východě a myslím si, že to otočí.