Týden v NHL: Hertl radil princi Harrymu, Tiafoe si pinknul s Capitals a Selänne s malým Gudasem

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Jak špatný start do sezony Edmonton zažívá značí i to, že až sedmý ligový týden se stal nejproduktivnějším útočník Connor McDavid. O triumf bojoval do poslední chvíle s Nikitou Kučerovem, ale nakonec díky 12 bodům (3+9) ve čtyřech zápasech jasně vyhrál.

Klíčem byla nedělní výhra 8:2 nad Anaheimem, pod kterou se podepsal gólem a čtyřmi nahrávkami. Hned v první třetině sesbíral tři body a šlo už o jeho třiadvacátou tříbodovou třetinu v kariéře.

Brankář týdne

Alex Lyon je v hierarchii Detroitu až třetím mužem za Villem Hussem a Jamesem Reimerem. Jenže jasně dokázal, že ani brankářská trojka nemusí být slabinou mužstva. Nedraftovaný Američan nejprve ve středu zastavil 16 střel New Jersey a vychytal druhou nulu v NHL, v sobotu zase lapil 37 pokusů a dostal jediný gól od Minnesoty. Red Wings se na něj mohou spolehnout.

Čech týdne

Výborně si znovu vedli čtyřbodoví David Pastrňák i Filip Hronek, ale Tomáš Hertl si toto ocenění zaslouží. A to nejen proto, že se s pěti body (1+4) ve čtyřech utkáních stal nejproduktivnějším Čechem týdne.

Sharks jsou na tom od začátku ročníku hodně špatně, nedávají góly, naopak jich kopec dostávají. Na usměvavého veterána v sestavě je ale jako na jednoho z mála spoleh. S šestnácti body je nejproduktivnějším hráčem mužstva, druhý v řadě Mike Hoffman jich má o polovinu méně. Vede i v počtu střel na branku (47) a s průměrným časem na ledě 20 minut a 56 vteřin je druhým nejvytěžovanějším hráčem klubu.

Highlight týdne

Utkání mezi Vancouverem a San Jose mělo vzácnou návštěvu, slavnostní buly totiž vhodil sám princ Harry. Vévoda ze Sussexu se nejprve pozdravil s oběma aktéry, kapitánem Quinnem Hughesem a českým forvardem Tomášem Hertlem a následně všichni zapózovali fotografům.

Princ Harry ale s vhozením puku váhal dlouho, a tak ho útočník San Jose trochu popohnal. "Pořád ten puk jen držel a usmíval se. Tak jsem mu řekl, že je čas, to hodit," smál se po zápase a dodal, že na tento moment nejspíš nikdy nezapomene.

Statistika týdne

Téměř dva měsíce musela čekat Tampa až se do branky vrátí zraněná jednička Andrej Vasilevskij, ale se svou gólmanskou oporou v kleci začala hned v pátek v Carolině rozsévat hrůzu. Lightning zvítězili na ledě jednoho z černých koní soutěže 8:2 a k vysokému počtu branek jim stačilo pouhých čtrnáct střel.

Tak málo střel a tolik branek k tomu, to je nový rekord NHL. Něco takového se od počítání střel od sezony 1955/56 ještě nikomu nepovedlo. Pořádně kyselý musel být brankář Canes Antti Raanta, ten za celé utkání zastavil jen 6 střel a skončil s úspěšností zákroků pouhých 42,9%.

Ze sociálních sítí

Tohle se na ledě nevidí úplně každý den. Světová tenisová šestnáctka Američan Frances Tiafoe se objevil na tréninku Washingtonu a s Tomem Wilsonem, Rasmusem Sandinem či Charliem Lindgrenem si trochu zapinkal.

"Bylo to super, paráda, že se tu objevil a mohli jsme si trochu zablbnout," řekl pro NHL.com obránce Sandin.

Fotografie týdne

Pořádně do archivů sáhli v Anaheimu a vytáhli snímek z finské nejvyšší soutěže z roku 1992, kde se nadějná rostoucí hvězda Teemu Selänne, jen měsíce před svým odchodem do NHL, potkala s dvouletým Radkem Gudasem. Toho choval v náručí jeho otec Leo, jenž hrál za tým JyP HT. O necelých třicet let později je z dvouletého chlapce opora zadních řad Ducks a z Fina nejlepší střelec v historii mužstva.

Selänne ukončil kariéru v roce 2014, ale s Gudasem se na ledě ještě stihl potkat. Takhle ho český ranař zválcoval před deseti lety u mantinelu. To bylo ještě v dobách, kdy hájil barvy Tampy Bay.

Pohled Ladislava Šmída

Quinn Hughes jako první z celé NHL letos dokázal posbírat 30 bodů, což se mu povedlo jako prvnímu obránci od sezony 1974/75. Přiznám se, že ho sleduji už pár sezon, ale když jsem ho na vlastní oči viděl letos v přípravných zápasech, bylo mi jasné, že to bude trochu jiný level. Teď je z něj elitní obránce, za mě asi nejlepší v lize, a to má proti sobě třeba Makara. Jeho velkou výhodou je, že jako ofenzivní bek si plní i defenzivní povinnosti, to hodně obránců nezvládá a Hughesovi pomáhá to, že je vynikající bruslař. Má navíc neskutečné sebevědomí, klidně na sebe naváže dva hráče na modré čáře a víc střílí než dřív.

Je vidět, že si hodně herně pomáhají s Filipem Hronkem, který si drží bod na zápas. Tolik se o něm nemluví, ale výměna z Detroitu mu hodně pomohla, jsem za to rád, že Česko má tak kvalitního beka. Snad mu forma vydrží.

Vancouver zatím šlape neskutečně, klubu určitě pomohla výměna trenérů a je jasně vidět, že Rick Tocchet to tam celé dal do kopy. Všichni klíčoví hráči předvádí maximum a skvěle šlape celá přesilová hra. Důležité je také to, že asistenty mu dělají Adam Foote a Sergej Gončar. Foote je jeden z historicky nejlepších defenzivních obránců a Gončar naopak jeden z nejlepších ofenzivních obránců. Jejich výpomoc obranným řadám je jasně vidět.