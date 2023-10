Pastrňák nastartoval gólostroj, pálil i Bedard. Nadílku Canucks řídil nenasytný Boeser

Není nač čekat. David Pastrňák (27) vstoupil do nové sezony NHL po svém, tedy ve velkém stylu. V souboji Bostonu s Chicagem sice otevřela skóre jednička posledního draftu Connor Bedard (18), pak už ale úřádovali Bruins. Rodák z Havířova se podepsal pod vítěznou trefu utkání, když krásnou ranou zápěstím poslal svůj tým do vedení 2:1. Aby toho nebylo málo, nejlepší český hokejista současnosti pečetil vítězství Medvědů gólem do prázdné branky (3:1) a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Ještě větší show předvedl útočník Vancouveru Brock Boeser (26), který při demolici Edmontonu (8:1) nasázel čtyři góly. Hrdinovi zápasu asistoval u dvou branek Filip Hronek (25).

Boston otáčel v úvodním utkání své 100. sezony v NHL skóre. Ve dvanácté minutě vyrovnal tečí Trent Frederic a poté přišly chvíle Pastrňáka. Český kanonýr se prosadil v čase 33:09 střelou z pravého kruhu ke vzdálenější tyči. Při závěrečném risku Chicaga bez gólmana zpečetil výhru Bruins. Na straně poražených plnil roli náhradního brankáře Petr Mrázek, který o den dříve pomohl týmu 38 zákroky k vítězství v Pittsburghu.

Pastrňáka předčil při vyhlášení hvězd zápasu gólman Linus Ullmark, který kryl dvacet střel. Překonal jej pouze Connor Bedard, jednička posledního draftu. Talentovaný kanadský útočník skóroval v NHL poprvé, když získal za brankou odražený puk a rychlým manévrem jej zasunul u pravé tyčky před betonem Ullmarka.

"Určitě to byl dobrý pocit," řekl po zápase Kanaďan a vzápětí dodal: "Je to okamžik, o kterém sníte, a navíc je u toho moje rodina, což je ještě lepší. Cítil jsem se dobře. Je to taky úleva, že to mám za sebou. Nemusím na to myslet."

Carolina po první třetině prohrávala 0:1, ale na začátku třetí už vedla 3:1. O druhý gól se postaral Martin Nečas, který i pod tlakem bránících hráčů uvolnil přihrávkou v pravé kruhu Teuva Teräväinena. Finský útočník se prosadil střelou bez přípravy. Ottawa, za kterou Dominik Kubalík nebodoval, vyrovnala na 3:3, ale závěr patřil domácím obráncům. Výhru strhli na stranu Hurricanes Brady Skjei a Jaccob Slavin.

Až do nájezdů došel tradiční souboj dvou slavných značek. Toronto v nich nakonec přetlačilo Montreal, pod což se nejvýrazněji podepsal Auston Matthews. Hvězdný Američan totiž v Canadian Classique nasázel hattrick. Na straně vítězů hrál bez bodu i útočník David Kämpf.

Boeser nasázel čistý hattrick v rozmezí 12. až 28. minuty a Vancouver tím odskočil z 1:0 na 4:0. U třetího gólu týmu si připsal asistenci Hronek, po jehož střele vznikl před brankou závar a z dorážky uspěl hrdina zápasu. Svou čtvrtou trefou zvýšil Boeser ve 46. minutě na 6:1, opět z dorážky střely českého beka. Útočníci Elias Pettersson a J.T. Miller si připsali shodně branku a tři přihrávky. Hronek nasbíral čtyři kladné body do statistiky +/-, nejvíce ze všech.

Vítězství Flames nad Jets řídila produktivní dvojice Elias Lindholm, Andrew Mangiapane. Zatímco švédský forvard dal jeden gól a další dva připravil, Kanaďan skóroval hned dvakrát a přidal jednu asistenci. Český brankář Daniel Vladař kryl na straně vítězů záda brankáři Jacobu Markströmovi.

