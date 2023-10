TOP 6 nejlépe vydělávajících hráčů NHL: MacKinnon i překvapení z Devils. A co Pastrňák?

Co se týče platových podmínek, ani zdaleka se nemohou nejlepší hráči NHL rovnat hvězdám dalších amerických sportů jako je NBA, MLB nebo NFL, přesto si přijdou na slušné peníze. Redakce Livesport Zpráv vám přiblíží, kdo v letošní sezoně patří mezi nejlépe vydělávající hráče NHL, a zda se mezi nimi skrývá i nějaký český hokejista.

Možná leckoho překvapí, že v žebříčku nejlépe placených hráčů nenajde jména jako jsou McDavid nebo Matthews. A důvod jejich absence? Těmto hráčům dobíhají jejich dlouhodobé kontrakty a v případě americké hvězdy, která hájí barvy Toronta, dojde k velkému posunu příští rok, kdy vejde v platnost nová smlouva a pravděpodobně se stane nejlépe placeným hráčem ligy.

4.-6. Seth Jones (Chicago Blackhawks) – 12,5 milionu dolarů

Klíčový obránce Chicaga před dvěma lety podepsal s klubem osmiletou smlouvu, díky které si celkem přijde na 76 milionů dolarů. Největší část z jeho nového kontraktu mu bude vyplacena během příštích dvou sezon, vždy zmíněných 12,5 milionu dolarů.

Devětadvacetiletý Jones by měl být oporou defenzivních řad nově se tvořícího týmu Blackhawks, který si na letošním draftu vybral Connora Bedarda, jenž by měl během pár let tým vytáhnout zpět do bojů o Stanley Cup.

Američan, který na posledním mistrovství světa zastával roli kapitána, je týmu prospěšný i v ofenzivě. V současné chvíli je neodmyslitelnou součástí první přesilovkové formace, kde by měl sbírat hodně bodů. Jeho kariérním maximem je zatím 57 (16+41) ze sezony 2017/18, kdy ještě hájil barvy Columbusu. Překoná letos tuto metu?

4.-6. Kirill Kaprizov (Minnesota Wild) – 12,5 milionu dolarů

Stejnou částku v novém ročníku NHL bude pobírat i Kaprizov. Ruský útočník na rozdíl od Jonese podepsal smlouvu "pouze" na pět let s celkovým výdělkem 45 milionů dolarů. Aktuální kontrakt mu vyprší za tři roky, což vzhledem k jeho věku (26) znamená, že má před sebou vyjednávání ještě o jedné tučné smlouvě. Samozřejmě za předpokladu, že si udrží stávající výkonnost.

Útočník Minnesoty zahajuje v klubu již čtvrtou sezonu a je více než jasné, že je nejlepším hráčem mužstva, minimálně co se produktivity týče. Ve všech třech sezonách ovládl kanadské bodování týmu, přičemž v sezoně 2021/22 získal famózních 108 bodů. I to je důvod, proč mu organizace takové peníze nabídla.

4.-6. Alexander Ovečkin (Washington Capitals) – 12,5 milionu dolarů

V NHL najdeme ještě jednoho hráče se stejným příjmem. Není jím nikdo jiný než ruský kanonýr Alexander Ovečkin, který je stejně jako Kaprizov uprostřed své pětileté smlouvy na 47,5 milionu dolarů. V jeho případě je téměř jisté, že příští rok se mezi "největšími boháči" už neukáže – jeho gáže totiž klesne na 11 milionů dolarů, v závěrečném roce pak bude pobírat "pouze" 9 milionů.

Ačkoliv je Ovečkinovi už 38 let, na jeho výkonnosti to není příliš znát. I v uplynulém ročníku dokázal nastřílet 42 branek a zase je o něco blíž k překonání rekordu Waynea Gretzkyho. Na nejlepšího hokejistu všech dob už mu schází "jen" 72 přesných zásahů. Pokud se ruský kanonýr vážně nezraní, nebo ho nepostihne velký výpadek formy, mohl by slavného Kanaďana na konci přespříští sezony v čele historické tabulky střelců vystřídat.

3. Dougie Hamilton (NJ Devils) – 12,6 milionu dolarů

Tohle jméno je pro mnohé jistě překvapením. Třicetiletý obránce, kterého si jako devítku draftu vybral v roce 2011 Boston, přes Calgary a Carolinu postupně doputoval až do New Jersey Devils, kde mu nabídli kontrakt na sedm let ve výši 63 milionů dolarů. Zatímco v prvních dvou letech probíhajícího kontraktu mu chodilo na účet jen 6,3 milionu dolarů, v tom letošním a nadcházejícím se jeho příjem téměř zdvojnásobí.

Hamilton je jedním z obránců, který je týmu prospěšný na obou stranách kluziště. Disponuje velmi dobrou defenzivní hrou a když je potřeba, přidá nadstandard i směrem dopředu. A zdá se, že v New Jersey si mohou gratulovat. V uplynulé sezoně totiž Hamilton prožil nejlepší ročník z hlediska produktivity – své maximum vylepšil o neuvěřitelných 24 bodů, když v 82 zápasech posbíral na obránce skvělých 74 bodů (22+52).

2. David Pastrňák (Boston Bruins) – 13 milionů dolarů

A máme tady i českou stopu díky obrovské smlouvě, kterou Pastrňák v březnu tohoto roku s organizací Bruins uzavřel. Osmiletý kontrakt na 90 milionů dolarů začne českému kanonýrovi platit v nadcházející sezoně, přičemž v prvních dvou letech si pokaždé přijde na 13 milionů dolarů. V těch dalších začne Pastrňákův příjem postupně klesat až k 9 milionům dolarů.

Mimořádnou smlouvu, díky které se populární hokejista dostal mezi nejlépe placené hráče NHL, si rozhodně zasloužil. Vždyť v uplynulém ročníku byl jedním z nejlepších hráčů celé soutěže a dokonce pokořil metu 60 nastřílených branek. Se 113 body (61+52) byl třetím nejproduktivnějším hráčem sezony, lépe na tom bylo pouze edmontonské duo Draisaitl - McDavid. Je evidentní, že na Pastrňákův um budou v Bostonu spoléhat i v dalších ročnících.

1. Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) – 16,5 milionu dolarů

Jednička draftu z roku 2013 a zároveň lídr Colorada je v této sezoně jasně nejlépe placeným hráčem NHL. Na začátku nadcházející sezony totiž vejde v platnost jeho nový osmiletý kontrakt na 100,8 milionu dolarů. V prvních třech letech si pokaždé přijde na více než 16 milionů dolarů, v následujících sezonách mu pak jeho plat klesne těsně pod 10 milionů.

MacKinnon platí za obrovského profíka, který pro maximalizování svých výkonů dělá vše možné, a to i mimo led. Vždyť má i svého osobního kuchaře. Pokud je osmadvacetiletý Kanaďan na ledě, měli byste být na pozoru. V posledních šesti sezonách měl vždy alespoň bod na zápas, v té poslední nasbíral parádních 111 bodů a stačilo mu na to pouhých 71 zápasů. Jediný aspekt který tak může vedení Avalanche strašit, je jeho zdraví – málokdy totiž dokončí sezonu s 82 zápasy. Pokud ale máte MacKinnona v plné síle, věřte, že si titul nejlépe placeného hokejisty zaslouží.