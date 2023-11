Útočník Raška mění v NHL působiště, přesouvá se ze San Jose do Minnesoty

Útočník Raška mění v NHL působiště, přesouvá se ze San Jose do Minnesoty

Adam Raška (22) se v NHL stěhuje ze San Jose do Minnesoty. Odchovanec Kopřivnice v této sezoně působil na farmě v AHL v týmu San Jose Barracuda, v nejlepší lize světa má na kontě z minulých dvou ročníků osm utkání. Minnesota jej získala spolu s výběrem v pátém kole draftu v roce 2026 výměnou za kanadského obránce Calena Addisona (23).

Raška v této sezoně v sedmi duelech AHL nebodoval. V přípravě před sezonou NHL nastoupil za Sharks v jednom utkání a také vyšel naprázdno. V NHL také na svou první branku i asistenci také čeká. Po této sezoně mu vyprší tříletý nováčkovský kontrakt.

San Jose draftovalo Rašku v roce 2020 v sedmém kole na 201. místě a v minulé sezoně bývalý hráč Třince dostal příležitost v NHL ve třech duelech. V AHL sehrál 54 utkání a připsal si 11 bodů za čtyři góly a sedm asistencí. Celkově má v AHL na kontě 103 utkání a 25 bodů (9+16).

V české extralize absolvoval účastník dvou MS dvacítek a jednoho šampionátu osmnáctek za Třinec 11 utkání a jednou skóroval. V roce 2019 odešel do Rimouski do juniorské QMJHL a do Česka se krátce vrátil na startu sezony 2020/21 při pandemii koronaviru, kdy odehrál dva duely za Třinec a 11 zápasů za prvoligový Frýdek-Místek.

Addison v této sezoně NHL nasbíral ve 12 zápasech pět bodů za pět asistencí. Celkem má na kontě v základní části 92 utkání a 38 bodů za pět tref a 33 přihrávek. Ve třech duelech play off zaznamenal jednu asistenci.