Hronek natáhl sérii asistencí, Pastrňák gólem jen snižoval. Sharks dostali další desítku

Gól a přihrávka nejproduktivnějšího českého hráče v NHL Davida Pastrňáka ani asistence Pavla Zachy neodvrátily prohru Bostonu s Detroitem 4:5. Jedenáctou asistenci v sezoně vymyslel Filip Hronek, jehož Vancouver porazil Dallas 2:0. David Jiříček se podílel na jediné brance Columbusu při prohře 1:2 s Washingtonem a Martin Nečas připravil vítěznou branku Caroliny v zápase s NY Islanders. San Jose podruhé za sebou inkasovalo deset branek a podlehlo Pittsburghu 2:10. Pod obě trefy Sharks se podepsal Tomáš Hertl. Výhry brali brankáři Petr Mrázek a Daniel Vladař.

Boston v Detroitu vedl po deseti minutách 2:0, nakonec ale poprvé v sezoně nebodoval. Úvodní branku Bruins pro Jamese van Riemsdyka připravila česká dvojice Zacha, Pastrňák. První jmenovaný vyhrál buly v útočném pásmu, druhý vystřelil a po velmi nejistém zásahu gólmana Villeho Hussa se puk vykutálel před amerického útočníka, který bez problémů trefil odkrytou branku.

V polovině desáté minuty zvýšil vedení Bruins devatenáctiletý centr Matthew Poitras, domácí ale ještě do přestávky snížili. Ve druhé části se prosadily oba týmy a Bruins do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili s jednobrankovým náskokem. Úsek mezi 47. a 51. minutou však zlomil zápas na stranu domácích.

Red Wings během čtyřech minut nasázeli tři branky a otočili skóre z 2:3 na 5:3. V čase 54:14 Pastrňák dostal spoustu času v přesilové hře a svou devátou přesnou trefou v ročníku zdramatizoval závěr zápasu. Vyrovnat už Boston nedokázal a v jedenáctém zápase sezony poprvé vyšel bodově naprázdno. Detroit vyhrál posedmé v ročníku a posunul se na třetí místo Východní konference. Bruins zůstávají v čele.

Obránce Hronek bodoval v šestém zápase v řadě a s 11 asistencemi patří mezi nejlepší nahravače ligy. Více gólových přihrávek v dosavadním průběhu ročníku nasbíralo jen pět hráčů.

V zápase proti Dallasu Hronek vymyslel trefu na 2:0. Od modré čáry si vybruslil do střelecké pozice mezi kruhy a skrytou nahrávkou skvěle našel Eliase Petterssona, jenž uklidil puk do odkryté části branky. Švédský útočník bodoval podvacáté v sezoně a na čele produktivity se dotáhl na Jacka Hughese z New Jersey.

"Kdyby Filip nenaznačil, že bude zakončovat a nevyzval mě ke střele, žádný gól bych nedal. Viděl jsem, že se kouká mým směrem, tak jsem doufal, že mě zkusí najít. Udělal to a pro mě z toho byl snadný gól. Byla to od něj prostě skvělá přihrávka," chválil českého beka Pettersson.

Vancouver díky 27 zákrokům a druhé nule Thatchera Demka v ročníku vyhrál potřetí za sebou a v tabulce Západní konference drží druhou příčku. Dallas je o dva body pozadu na čtvrtém místě.

Hrůzostrašný start do sezony hokejisté San Jose potvrdili i v domácím duelu s Pittsburghem. Sharks prohráli 2:10, jako čtvrtý tým v historii a první od roku 1965 inkasovali podruhé za sebou deset branek a po 11 zápasech mají jediný bod a děsivé skóre 12:55.

Z české trojice Hertl, Filip Zadina, Jan Rutta bodoval pouze Hertl, který připravil obě branky domácích a vylepšil svou sezonní bilanci na gól a šest nahrávek. Zápas i přes to zakončil se čtyřmi zápornými body ve statistice plus/minus. U čtyřech branek byl na ledě i obránce Rutta. Zadina zakončil zápas s bilancí -2, v sezoně se dostal již na 14 záporných bodů a je nejhorším hráčem celé ligy.

"Musíme se podívat do zrcadla a říct si pravdu. Jsme v situaci, v jaké jsme. Musíme se s tím popasovat a nechat to za sebou," řekl centr druhé formace San Jose Mikael Granlund.

Columbus v souboji týmů ze spodku Východní konference podlehl Washingtonu těsně 1:2. Blue Jackets k výhře nepomohl ani třetí bod obránce Jiříčka v NHL. Výhru Washingtonu vystřelili Tom Wilson a Sonny Milano.

Martin Nečas asistoval u vítězné branky Sebastiana Aha a svým desátým bodem v sezoně pomohl Carolině k výhře nad NY Islanders 4:3 v prodloužení. Hurricanes vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a v tabulce Východní konference jsou čtvrtí. Islanders drží šestou příčku.

Chicago zásluhou skvělého výkonu Petra Mrázka porazilo Floridu 5:2. Český gólman se blýskl 38 zákroky a výrazně tak pomohl k čtvrté výhře Blackhawks v ročníku. Třemi body se pod vítězství podepsal švýcarský útočník Philipp Kurashev. Connor Bedard se prosadil ve třetím zápase za sebou a ve své premiérové sezoně je zatím na pěti gólech.

"Po vysoké prohře s Arizonou je to pro nás velká vzpruha. Hlavně v první třetině jsme ukázali, že umíme hrát skvělý hokej. V týdnu jsme na trénincích odvedli spoustu práce a dnes se to ukázalo," chválil týmový výkon Mrázek.

K výhře pomohl také Daniel Vladař, jehož Calgary zdolalo Seattle 6:3. Pražský rodák zlikvidoval 17 pokusů Krakenů a ve svém třetím startu v sezoně se podruhé radoval ze zisku dvou bodů.

